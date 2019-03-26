С уходом Н.Назарбаева в Казахстане начала формироваться новая система государственной власти, - политолог

CA-NEWS (KZ) - С уходом Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана запущен процесс формирования качественно новой и, что самое интересное, фактически не отраженной в Конституции РК системы государственной власти, пишет на своей странице в Facebook политолог, директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев.

Если раньше вертикаль власти начиналась с президента как главы государства, то теперь это начало олицетворяет собой Первый президент – Елбасы. Тем самым Казахстан получил своеобразный аналог системы правления в Иране с участием верховного руководителя (рахбара) и президента республики. Ключевой же опорой Елбасы является пожизненно возглавляемый им Совет безопасности РК, отмечает политолог.

Вместе с тем все это пока что имеет только определенную правовую основу. Поэтому в течение ближайшего времени следует ожидать принятия серии мер организационного характера, призванных обеспечить полноценное функционирование данной системы. Перед своим уходом Назарбаев создал Канцелярию Первого Президента РК – Елбасы, которая будет обеспечивать его дальнейшую деятельность, в том числе курировать Совбез и Ассамблею народа Казахстана. Ее возглавил неизменный руководитель еще президентской канцелярии Махмуд Касымбеков. Теперь осталось определиться с его заместителями и персоналом данного органа, структурой, трудовым распорядком и т.д. Располагаться Елбасы и его канцелярия будут в Назарбаев центре, который станет символизировать систему власти наряду с Акордой.

Еще более важными станут меры, направленные на вывод Совета безопасности из структуры Администрации Президента РК с переводом в полное подчинение Елбасы. Скорее всего, секретарь Совбеза и руководимый им аппарат данного органа, включая ситуационный центр, аналитический отдел и т.д., будут также переведены в Назарбаев центр. Секретарь Совбеза перестанет быть помощником президента страны, но превратится в одну из ключевых фигур в новой системе. При этом сохраняется интрига относительно того, останется ли в этой должности экс-глава МВД Калмуханбет Касымов или нет, отметил Чеботарев.

Следует также ожидать изменений в составе Совбеза с учетом и положений регулирующего закона, и последних кадровых изменений в верхах. К примеру, одной из причин назначения Марата Тажина государственным секретарем, видимо, является желание Елбасы сделать его членом Совета безопасности с учетом занимаемой им должности. Кульминацией данного процесса может стать первое заседание Совета безопасности в его новом статусе, на котором будут обозначены векторы дальнейшего развития Казахстана и реализации официальной политики по ее основным направлениям в обозримой перспективе и розданы первые поручения Елбасы ведущим должностным лицам страны как членам Совбеза.

В результате всего этого в Казахстане появятся два центра принятия решений - Назарбаев центр и Акорда, между которыми начнет выстраиваться определенный формат взаимодействия. При этом данной системе предстоит решить две основополагающих задачи.

Во-первых, обеспечить сохранение главенствующей роли Нурсултана Назарбаева как Елбасы со всеми его должностными и прочими регалиями в стране и внутри правящей элиты.

Во-вторых, поддержать политическую стабильность, контроль властей за ситуацией в стране и преемственность официального политического курса. В свою очередь, это предполагает, с одной стороны, выстраивание системы контроля со стороны Елбасы и подотчетных ему структур за президентом и другими государственными институтами. А, с другой стороны, оказание Елбасы определенной поддержки Касым-Жомарту Токаеву в интересах нормального и беспрепятственного выполнения им функций главы государства и особенно тех задач, ради которых он и был поставлен на пост президента РК.

В общем, знаменитый принцип «Разделяй и властвуй» не просто продолжит работать, но и выйдет на новый уровень. Однако, учитывая повсеместное снижение работоспособности системы государственной власти и управления, сохраняющееся и имеющее тенденцию нарастания внутриэлитное соперничество между разными группами и критическую ситуацию в экономике и социальной сфере с отражением в общественных настроениях, следует ожидать, что подобное «двоевластие» сравнительно скоро столкнется с различными сбоями и проблемами. В том числе это может быть соперничество между президентской администрацией и аппаратом Совбеза, заключил политолог.