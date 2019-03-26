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  26 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Telia выплатила последние $208,5 миллионов по «коррупционному делу» в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) -  Телекоммуникационная корпорация Telia выплатила прокуратуре Нидерландов $208,5 миллионов по соглашению в рамках антикоррупционного расследования, связанного с деятельностью компании в Узбекистане. Об этом сообщается на официальном сайте Telia.

По словам компании, это последний транш по "узбекскому делу" и Telia выполнила все свои финансовые обязательства в соответствии с глобальными мировыми соглашениями.

Против компании не будет выдвинуто никаких претензий со стороны прокуратуры Швеции или другого органа, связанного с этим вопросом.

Ранее сообщалось, что Телиа заплатит почти $1 млрд штрафа за взятки в Узбекистане. Telia согласилась выплатить $965 млн властям США и Нидерландов, чтобы урегулировать обвинения в том, что она и ее дочерняя компания дали взяток на $331 млн, чтобы выйти на рынок Узбекистана и продолжать на нем работать. Соглашение было заключено в сентябре прошлого года, в его рамках компания получила отсрочку от уголовного преследования со стороны властей США, которые вели более масштабное расследование о коррупции в Узбекистане.

Власти США обвинили Telia в нарушении закона о противодействии коррупции за рубежом, который запрещает компаниям давать взятки чиновникам в других странах ради получения или сохранения бизнеса. Узбекская «дочка» Telia признала свою вину. Telia и ее узбекская «дочка» признали, что платили взятки, как говорится в заявлении прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, «близкому родственнику» бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. В ходе следствия, которое велось также в отношении ряда других компаний, работавших в Узбекистане, включая Vimpelcom и МТС, этот родственник был идентифицирован как дочь Каримова Гульнара.

Власти Узбекистана сообщили ранее, что Гульнара отбывает в колонии пятилетний срок по уголовному делу о хищениях, вымогательстве и уклонении от уплаты налогов.

Телекоммуникации

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