Начался официальный визит премьер-министра Южной Кореи в Монголию

CA-NEWS (MNG) - 26 марта, на главной площади Улан-Батора состоялась церемония встречи премьер-министра Республики Корея Ли Нак Ёна, прибывшего в Монголию с двухдневным официальным визитом, передает Montsame.



Почётного гостя приветствовал глава исполнительной власти Монголии У.Хурэлсух. Они отдали дань уважения памятнику Великому Чингис хаану, затем направились в Колонный зал Дома правительства, где Ли Нак Ён оставил запись и подпись в Книге для почётных гостей, после чего главы правительств двух стран проводят двустороннюю встречу в формате тет-а-тет.

Напомним, что премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён в Монголию прибыл накануне вечером в 21.00 часов по улаанбаатарскому времени.

Согласно программе визита, премьер Ли Нак Ён нанесет визит вежливости Президенту Монголии Х.Баттулге и Спикеру парламента Г.Занданшатару, также проведет официальные переговоры с премьер-министром У.Хурэлсухом.

В этот же день также планируется провести встречу с соотечественниками и представителями бизнеса, проживающими и работающими в Монголии.