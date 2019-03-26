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  26 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Начался официальный визит премьер-министра Южной Кореи в Монголию

CA-NEWS (MNG) -  26 марта, на главной площади Улан-Батора состоялась церемония встречи премьер-министра Республики Корея Ли Нак Ёна, прибывшего в Монголию с двухдневным официальным визитом, передает Montsame.

Почётного гостя приветствовал глава исполнительной власти Монголии У.Хурэлсух. Они отдали дань уважения памятнику Великому Чингис хаану, затем направились в Колонный зал Дома правительства, где Ли Нак Ён оставил запись и подпись в Книге для почётных гостей, после чего главы правительств двух стран проводят двустороннюю встречу в формате тет-а-тет.

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Напомним, что премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён в Монголию прибыл накануне вечером в 21.00 часов по улаанбаатарскому времени.

Согласно программе визита, премьер Ли Нак Ён нанесет визит вежливости Президенту Монголии Х.Баттулге и Спикеру парламента Г.Занданшатару, также проведет официальные переговоры с премьер-министром У.Хурэлсухом.

В этот же день также планируется провести встречу с соотечественниками и представителями бизнеса, проживающими и работающими в Монголии.

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