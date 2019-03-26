Когда Акмолу переименовали в Астану тоже было много мемов, - министр информации Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев прокомментировал реакцию казахстанцев на переименование столицы. Он рассказал, что наблюдал за публикациями в социальных сетях. Об этом сообщает informburo.

«Надо признать, что переименование вызвало серьёзную полемику. В том числе были определённые негативные высказывания. Для всего нужно время. Пусть время придёт, и мы более полную картину увидим. Если помните, когда из Акмолы в Астану переименовали (в 1998 году) было тоже много мемов и так далее. Прошло время, и мы все полюбили бренд «Астана», – сказал Даурен Абаев.

Первый заместитель премьер-министра – министр финансов РК Алихан Смаилов в свою очередь заявил, что дополнительных денег из республиканского бюджета на переименование столицы не предусматривается.

«Что касается замены вывесок, здесь потребуются средства, но это в рамках текущего финансирования госорганов. Всё в рамках местного бюджета с учётом имеющегося перевыполнения. Я вчера разговаривал с акимом города. На замену устаревших вывесок и указателей ежегодно предусматривается 40 млн тенге. Дополнительных средств выделять не планируют», – пояснил министр финансов.

Дополнительные расходы на внесение изменений в нормативно-правовые акты, по его словам, также не планируются, как и расходы на печать бланочной продукции, так как госорганы перешли на электронный документооборот.

Столица Казахстана официально называется Нур-Султан с 23 марта. В это день президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны.