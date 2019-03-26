В ООН призвали все страны мира присоединиться к конвенциям по дорожной безопасности

CA-NEWS (CA) - Выступая 25 марта в Женеве, Специальный посланник по дорожной безопасности Жан Тодт и бразильский автогонщик, пилот Формулы 1, Филипе Масса призвали страны мира присоединиться к конвенциям по дорожной безопасности. Недавно в ООН отметили 50 лет со дня их принятия, говорится на официальном сайте ООН.



Эксперты напоминают, что 1,35 млн человек в год умирают в результате дорожно-транспортных происшествий. ДТП - основная причина смерти детей и молодых людей в возрасте 5-29 лет. Правительства могут существенно снизить эти печальные показатели, если примут соответствующие законы и будут следить за их выполнением, заявил Жан Тодт.

В 1968 году было принято два документа: о дорожном движении и о дорожных знаках и сигналах. Тодт отметил, что в развитых странах мира, которые давно присоединились к конвенциям и соблюдают их, число жертв аварий на дорогах снижается. Жан Тодт подчеркнул, что все страны должны позаботиться о своих гражданах и принять необходимые законы. «Мы не можем мириться с такими высокими показателями смертности на дорогах», - сказал он.

ДТП уносит ежедневно более 3 000 жизней, половина жертв – пешеходы. Еще 20-50 млн человек в год в результате аварий получают несмертельные травмы, которые приводят, тем не менее, к потере трудоспособности. Девяносто процентов смертей в результате ДТП происходят в государствах с низким и средним уровнями доходов, на которые приходится менее половины зарегистрированного мирового автопарка.

В странах, где был достигнут прогресс, успехи были в значительной мере обусловлены улучшением законов, регулирующих ключевые факторы риска: превышение скорости, управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, а также отказ от использования ремней безопасности, мотоциклетных шлемов и детских удерживающих устройств.

Эксперты рекомендуют укреплять также безопасность инфраструктуры, например, сооружать тротуары и дорожки для велосипедистов и мотоциклистов, повышать стандарты транспортных средств и улучшать качество медицинской помощи пострадавшим. Эти и другие требования изложены также в Глобальном плане осуществления Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения в 2011-2020 гг.