РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В ООН призвали все страны мира присоединиться к конвенциям по дорожной безопасности

CA-NEWS (CA) -  Выступая 25 марта в Женеве, Специальный посланник по дорожной безопасности Жан Тодт и бразильский автогонщик, пилот Формулы 1, Филипе Масса призвали страны мира присоединиться к конвенциям по дорожной безопасности. Недавно в ООН отметили 50 лет со дня их принятия, говорится на официальном сайте ООН.

Эксперты напоминают, что 1,35 млн человек в год умирают в результате дорожно-транспортных происшествий. ДТП - основная причина смерти детей и молодых людей в возрасте 5-29 лет. Правительства могут существенно снизить эти печальные показатели, если примут соответствующие законы и будут следить за их выполнением, заявил Жан Тодт.

В 1968 году было принято два документа: о дорожном движении и о дорожных знаках и сигналах. Тодт отметил, что в развитых странах мира, которые давно присоединились к конвенциям и соблюдают их, число жертв аварий на дорогах снижается. Жан Тодт подчеркнул, что все страны должны позаботиться о своих гражданах и принять необходимые законы. «Мы не можем мириться с такими высокими показателями смертности на дорогах», - сказал он.

ДТП уносит ежедневно более 3 000 жизней, половина жертв – пешеходы. Еще 20-50 млн человек в год в результате аварий получают несмертельные травмы, которые приводят, тем не менее, к потере трудоспособности. Девяносто процентов смертей в результате ДТП происходят в государствах с низким и средним уровнями доходов, на которые приходится менее половины зарегистрированного мирового автопарка.

В странах, где был достигнут прогресс, успехи были в значительной мере обусловлены улучшением законов, регулирующих ключевые факторы риска: превышение скорости, управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, а также отказ от использования ремней безопасности, мотоциклетных шлемов и детских удерживающих устройств.

Эксперты рекомендуют укреплять также безопасность инфраструктуры, например, сооружать тротуары и дорожки для велосипедистов и мотоциклистов, повышать стандарты транспортных средств и улучшать качество медицинской помощи пострадавшим. Эти и другие требования изложены также в Глобальном плане осуществления Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения в 2011-2020 гг.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • ВБ выделит $24 млн сёлам Таджикистана, расположенным вдоль линии проекта CASA-1000
  • Замглавы Духовного управления мусульман Узбекистана оказался фигурантом уголовного дела, - СМИ
  • Глава МИД Монголии избран председателем 75-й сессии ЭСКАТО
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×