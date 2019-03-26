В Улан-Баторе прошли очередные монголо-российские межмидовские консультации

CA-NEWS (MNG) - 25 марта в Улан-Баторе состоялись очередные монголо-российские межмидовские консультации по вопросам расширения торгово-экономического сотрудничества, сообщает Montsame.



Как сообщает внешнеполитическое ведомство, монгольскую сторону на консультациях возглавил госсекретарь МИД Монголии Д. Даваасурэн, российскую - заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

На встрече было подчеркнуто, что добрососедские отношения между Монголией и Россией активно развиваются на уровне стратегического партнерства. Затем состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних политических, торгово-экономических и гуманитарных связей, а также по другим вопросам сотрудничества, включая совместное празднование 80-летия Победы в битве на реке Халхын-гол, 70-летия создания монгольско-российского совместного акционерного общества "УБЖД", 60-летия освоения целинных земель Монголии.

Отметив рост товарооборота между двумя странами в последние годы, стороны договорились обсудить возможности дальнейшего расширения торгово-экономических связей и сотрудничества на заседании Монголо-Российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоится в Улан-Баторе в ближайшее время.