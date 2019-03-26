Под Ташкентом учительница порвала рубашку на больной шестикласснице

CA-NEWS (UZ) - Жительница города Нурафшон в Ташкентской области Узбекистана Гульчехра Убайдуллаева заявила, что одно из учительниц школы №1 унизила ее 13-летнюю внучку при всем классе. Об этом сообщает centralasian.org.



Девочка рассказала, что учительница физкультуры при всем классе порвала ей рубашку за неучастие на занятиях. В Ташкентском областном управлении народного образования сообщили, что им известно об этом случае.

По словам ученицы шестого класса средней общеобразовательной школы №1 в городе Нурафшон, учительница физкультуры унизила ее за то, что она не смогла посещать уроки физкультуры в период менструации. "В середине урока учительница позвала меня к себе, рядом с ней стояли мои одноклассники. При них она стала ругать и кричать на меня: «У тебя что, каждый раз идут месячные?! Ты обманываешь меня!» Затем она сильно ущипнула меня за спину, я заплакала. Потом она 2-3 раза сильно потянула за мою рубашку – в результате пуговицы оторвались, а рубашка порвалась", – говорит шестиклассница.

Бабушка шестиклассницы Гульчехра Убайдуллаева говорит, что обращалась к руководству школы с требованием принять меры в отношении учительницы физкультуры, но не смогла получить удовлетворительного ответа.

Учительница физкультуры школы №1 в городе Нурафшон Жанна Ли призналась, что отругала шестиклассницу за неучастие на занятиях физкультура, но опровергла информацию о применении к ней физической силы. Кроме того, учительница заявила, что не рвала рубашку шестиклассницы.

​Директор школы №1 Наталья Ли сказала , что узнала о данном инциденте лишь спустя несколько дней. "Если информация о том, что учительница физкультуры унизила шестиклассницу при всем классе, действительно подтвердится, то я объявляю выговор учительнице физкультуры... Давайте пока не будем создавать панику, сначала нужно прояснить все до конца", – сказала директор.

Представитель Ташкентского областного управления народного образования говорит, что в управление поступают сообщения о подобных случаях.

В некоторых случаях, из-за психологического насилия со стороны учителей школьники предпринимали попытки самоубийства.Официальной статистики насилия над детьми со стороны учителей узбекских школ нет.