В Таджикистане разрушается школа, построенная на деньги Всемирного банка

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане здание средней школ, построенное 12 лет назад на средства Всемирного банка в размере 500 тыс. сомони ($53 тыс.), разрушается на глазах, сообщает Радио Озоди. Школа находится в махалле Сайдали Вализода в Кулябе.

Речь идет о школе №41, которая была сдана в эксплуатацию в 2007 году как юбилейный объект - в преддверии 2700-летия Куляба.

Некоторые учителя сообщили, что спустя три года после сдачи стены школы дали трещины, и с тех пор из-за опасности дети там не учатся.

Латифамох Назарова, учительница средней школы №41 Куляба, сказала 24 марта в беседе с Радио Озоди, что какое-то время дети обучались на дому у учителей.

В администрации города Куляб сообщили, что в курсе о состоянии школы. Несколько лет назад на деньги местного предпринимателя рядом с этим местом была построена начальная школа.

А аварийное здание превратилось в место, где дети любят играть. Жители беспокоятся за безопасность детей, ведь в любой момент стены школы могут обрушиться.

Абдурахмон Алиев, житель махалли Сайдали Вализода, сказал, что угроза обрушения здания возрастает с каждым днем, но никто не берется ни за реконструкцию, ни за снос школы.

В махалле Сайдали Вализодаи города Куляб проживают 500 семей. Местные дети учатся здесь только в начальной школе, а дальше вынуждены ходить в другие школы города. Находятся они все далеко, поэтому жители хотят построить в своей махалле полноценную среднюю школу.