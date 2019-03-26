РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане разрушается школа, построенная на деньги Всемирного банка

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане здание средней школ, построенное 12 лет назад на средства Всемирного банка в размере 500 тыс. сомони ($53 тыс.), разрушается на глазах, сообщает Радио Озоди. Школа находится в махалле Сайдали Вализода в Кулябе.

Речь идет о школе №41, которая была сдана в эксплуатацию в 2007 году как юбилейный объект - в преддверии 2700-летия Куляба.

Некоторые учителя сообщили, что спустя три года после сдачи стены школы дали трещины, и с тех пор из-за опасности дети там не учатся.

Латифамох Назарова, учительница средней школы №41 Куляба, сказала 24 марта в беседе с Радио Озоди, что какое-то время дети обучались на дому у учителей.

В администрации города Куляб сообщили, что в курсе о состоянии школы. Несколько лет назад на деньги местного предпринимателя рядом с этим местом была построена начальная школа.

А аварийное здание превратилось в место, где дети любят играть. Жители беспокоятся за безопасность детей, ведь в любой момент стены школы могут обрушиться.

Абдурахмон Алиев, житель махалли Сайдали Вализода, сказал, что угроза обрушения здания возрастает с каждым днем, но никто не берется ни за реконструкцию, ни за снос школы.

В махалле Сайдали Вализодаи города Куляб проживают 500 семей. Местные дети учатся здесь только в начальной школе, а дальше вынуждены ходить в другие школы города. Находятся они все далеко, поэтому жители хотят построить в своей махалле полноценную среднюю школу.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Шавкат Мирзиеёв начал свой визит в Объединенные Арабские Эмираты
  • Сель затопил практически всю северную часть туркменского города Берекет
  • В Казахстане на газонефтяном месторождении «Каламкас» горит скважина (видео)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×