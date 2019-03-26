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  26 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В апреле в Термезе пройдет международный фестиваль искусства бахши

CA-NEWS (UZ) -  5-10 апреля текущего года в городе Термезе Сурхандарьинской области организуют международный фестиваль искусства бахши.

На фестиваль будут приглашены зарубежные народные сказители-бахши, ашуги, акыны, певцы и ансамбли, ученые-фольклористы и представители прессы со всех уголков Узбекистана и 86 стран мира, сообщили местные СМИ.

Как отмечается, в настоящее время в Сурхандарьинской области идёт усиленная подготовка к проведению мероприятия. Организованы работы по благоустройству и озеленению в международном аэропорту Термеза, железнодорожном вокзале и Дворце искусств, где будут проводиться основные мероприятия.

Однако в Термезе не все рады тому, что фестиваль проходит в в этом году в их городе. Ранее группа бизнесменов из Сурхандарьи жаловалась на то, что их выгоняют с Центрального дехканского рынка под предлогом фестиваля.

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