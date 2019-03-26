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  26 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Дарига Назарбаева провела заседание Бюро сената парламента

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане 26 марта под председательством Дариги Назарбаевой состоялось заседание Бюро сената парламента, сообщает пресс-служба Сената.

На заседании члены Бюро распределили законопроекты, поступившие из мажилиса.

Комитет по финансам и бюджету определен головным по законопроектам "О внесении изменения в закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2019 - 2021 годы" и "О внесении изменений и дополнений в закон "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы".

Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности займется организацией дальнейшей проработки законопроекта "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан об оказании безвозмездной военно-технической помощи".

Ответственным по законопроекту "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта" определен Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

На заседании бюро рассмотрено предложение о внесении в повестку заседания сената парламента, которое состоится 28 марта, следующих вопросов: о принесении присяги депутатом сената К. Кожамжаровым и об избрании его в состав постоянного комитета сената; об избрании председателя постоянного Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената.

По итогам заседания председатель верхней палаты парламента Дарига Назарбаева акцентировала особое внимание коллег на предстоящем рассмотрении поправок в республиканский бюджет, которое состоится 4 апреля.

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