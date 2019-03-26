В Туркменистане распространяется скарлатина, но врачам запрещают ставить такой диагноз, - СМИ

- Туркменистан, общество
- 15:35, 26 марта 2019
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CA-NEWS (TM) - По словам корреспондентов Азатлыка, в Ашхабаде наблюдается массовая заболеваемость среди населения. При обращении к врачам, со схожими симптомами, заболевание не диагностируют. Многие лечатся сами, что нередко приводит к осложнениям.
"Люди продолжают болеть. Между собой врачи называют это "вирусом". Многие болеют по несколько раз, заражая друг друга, так как больничный брать дорого и начальство недовольно. В лучшем случае отлеживаются дома 3 дня",- сообщил корреспондент Азатлыка в Ашхабаде, отметив, что официально данное заболевание не диагностируют.
По словам врачей, заболевание характеризуется высокой температурой от 3 до 6 дней, болит горло, малиновый язык, гной на маленьком язычке. Есть случаи осложнений на почки и наличие продолжительного сильного кашля.
Официально подтвердить случаи заболеваемости и получить комментарий в Министерстве Здравоохранения и медицинских заведениях Ашхабада пока не удалось.
По словам собеседников Азатлыка, работающих в сфере здравоохранения и образования, наиболее распространенным заболеванием в последние месяцы является скарлатина.
"У детей кроме вируса массовое заболевание скарлатиной. Но запрещено ставить такой диагноз. Симптомы похожие, но при скарлатине обложен язык и задняя часть горла с гнойной сыпью. Знакомый врач говорит, что часто видит в автобусе детишек, у которых на ладошках слоится и слезает пластами кожа. Это признак того, что была скарлатина, которая страшна осложнениями", - сообщает корреспондент Азатлыка.
По словам источника, несмотря на случаи заболеваний, в учебных и дошкольных заведениях не проводят дезинфекцию и не вводят карантин. В этих условиях дети заражают друг друга.
Официальную статистику заболеваемости в Туркменистане не публикуют, о вспышках сезонных и инфекционных заболеваний власти страны не сообщают, СМИ проблему не освещают.