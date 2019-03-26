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  26 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Число жертв сильного наводнения в Иране достигло 19

CA-NEWS (CA) -  По меньшей мере 19 человек погибли и около 100 получили травмы различной степени тяжести в результате наводнений в провинции Фарс на юге Ирана, передает Euronews.

Удару стихии подвергся город Шираз. По словам главы службы по кризисным ситуациям, проливные дожди, обрушившиеся на страну, стали причиной наводнений в 25 провинциях из 31.

На минувшей неделе сильные ливни прошли на севере Ирана. Из-за этого реки вышли из берегов, затопив города, поселки, деревни. Селевые потоки размыли дороги и фермерские угодья. По сообщениям местных СМИ, более 56 тысяч человек пострадали как минимум в 70 деревнях в провинции Голестан и более чем в 200 в Мазандеране.

Власти Ирана предупредили о возможности наводнений в столице Тегеране, а также в провинции Хузестан в течение ближайших двух дней.

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