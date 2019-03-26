Туркменистан: не возлюби соседа своего, - Eurasianet.org

CA-NEWS (TM) - Как гласит латинское изречение: Aliquid mali propter vicinum malum – плохое житье с плохими соседями. На этой неделе, как сообщается, Туркменистан повел себя предательски, передав 150 афганских военных, которые пытались найти убежище на его территории, в руки их противников – боевиков движения «Талибан». Если это правда (а утверждение оспаривается), то в плен к талибам таким образом попало самое большое число афганских правительственных военных за всю историю конфликта, говорится в статье издания Eurasianet.org.

Как пишет в своем репортаже газета New York Times, 11 марта афганские военные попытались укрыться на территории Туркменистана после тяжелых боев в районе Мургаб афганской провинции Бадгис. Возможно, туркмены даже передали оружие солдат.

Трудно себе представить, что это сильно улучшит отношения с Кабулом, а ведь всего лишь несколько недель назад президент Афганистана Ашраф Гани посетил Ашагбат с официальным визитом.

И это не единственный случай возникшего напряжения с соседними странами.

Базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана» сообщило, что туркменское правительство с 10 марта стало запрещать жителям прилегающих к границе Узбекистана территорий вывозить товары в соседнюю страну. Жители вывозили в Узбекистан для продажи туркменский текстиль, а назад привозили те товары, которые в Туркменистане в дефиците или стоят слишком дорого.

Провластное издание Gundogar News, играющее роль своего рода бойцового пса при правительстве (не путать с оппозиционным изданием Gundogar), в пух и прах разругало вышеупомянутый репортаж, обвинив «Хронику Туркменистана» в том, что она старается испортить двусторонние отношения.

Существование таких изданий, как Gundogar News, свидетельствует о пересмотре Туркменистаном стратегии донесения своих идей. Вместо того, чтобы полагаться исключительно на напыщенные заявления в государственных СМИ, власти создали условия для активного развития экосистемы дружественных им медиа.

Как отметил Госдепартамент США в своем последнем отчете о соблюдении прав человека в Туркменистане, опубликованном на этой неделе, «государство [финансирует] и [контролирует] издание книг, а также почти все другие печатные СМИ и онлайн-газеты и журналы».

Тот же отчет подтверждает уже известные большинству людей факты, а именно, что «власти блокировали доступ к тем сайтам, которые они считают небезопасными, включая YouTube, Twitter и Facebook, а также VPN-сервисы, в том числе дипломатических миссий и международных компаний, и строго ограничивали доступ к другим сайтам». Блокировка виртуальных частных сетей дипломатических представительств выглядит как особенно агрессивный шаг.

По большей же части применяются старомодные и жесткие методы цензуры. На этой неделе Радио «Азатлык», туркменская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», сообщило, что на рынках в городах Дашогуз и Туркменабат людей задерживают только за то, что они фотографируют продукты.

Журналисты сталкиваются с еще большими преследованиями. По данным «Хроники Туркменистана», независимой журналистке Солтан Ачиловой, которая часто сотрудничает с Радио «Азатлык», 11 марта запретили покидать территорию Туркменистана. Она собиралась принять участие в семинаре для СМИ, проходившем в столице Грузии Тбилиси.

В июне прошлого года на Ачилову напали неизвестные люди (скорее всего нанятые властями) около дома ее родственников в городе Йолотен Марыйской области. Месяцем ранее она подверглась преследованию и была задержана сотрудниками полиции Ашгабата, которые пытались заставить ее прекратить сотрудничество с Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода».

Подконтрольные государству телевизионные новости ни на что большее не годятся, кроме как бесконечно подхалимничать, но по крайней мере их стало проще смотреть. На этой неделе правительство запустило сайт, чтобы сделать все свои каналы доступными для просмотра онлайн.

Нет никаких признаков того, чтобы поутихла драма, разыгравшаяся между Туркменистаном и Беларусью в связи с Гарлыкским калийным комбинатом. Проправительственное издание Turkmenportal сообщило 12 марта, что Ашгабат подал встречный иск против белорусской компании «Белгорхимпром» в Арбитражный институт при Торговой палате Стокгольма.

Но состояние этих двусторонних отношений трудно понять до конца. Пока ссора продолжается, в стороне от нее, похоже, происходит более дружественная дипломатическая деятельность. Издание Turkmenportal сообщило, что посол Республики Беларусь Олег Табанюхов и вице-премьер Туркменистана, отвечающий за промышленность, Мамметхан Чакыев, встретились, дабы обсудить организацию совместного бизнес-форума.

Однако, возможно, что все эти обсуждения форумов – только лишь прикрытие. В конце концов Чакыев был первым директором Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, и эту должность он занимал до апреля прошлого года. И тогда периодически шли разговоры по поводу подозрительных дел на Гарлыкском комбинате.

Гарлыкская сага служит наглядной иллюстрацией того, насколько опасно заниматься бизнесом в Туркменистане, и все же власти продолжают расхваливать свою идею повышения роли частного бизнеса. Орган, которому поручено возглавить эту инициативу, – Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ), чем дальше, тем больше присутствующий повсюду.

Со стороны же все это выглядит так, будто Туркменистан шаг за шагом просто переходит от жесткого государственного регулирования экономики к парагосударственному регулированию. Трудно говорить о свободном рынке, когда все якобы частные предприятия должны работать через СППТ.

Власти даже не удосуживаются особо скрывать по сути монополистскую роль СППТ. В недавно опубликованном на сайте Turkmenportal материале, информирующем туркменских граждан, как официально открыть свой бизнес, первый же совет был пройти курс обучения, который проводится Союзом промышленников и предпринимателей.

Иностранные партнеры также неизбежно должны объединять усилия с СППТ. 14 марта была торжественно разрезана ленточка на открытии первой в стране частной лаборатории по пищевой безопасности – совместного проекта Агентства США по международному развитию (USAID) и Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. В торжественной церемонии приняли участие посол Соединенных Штатов Алан Мастард и председатель СППТ Александр Дадаев.

Но это все ерунда в сравнении с эпохальными проектами, на которые возлагает надежды Туркменистан, чтобы обеспечить себе экономическое процветание в будущем. Как и ожидалось, 12 марта в ходе официальной встречи в Исламабаде пакистанские должностные лица и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов подписали пакет новых соглашений, нацеленный на дальнейшее продвижение проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, более известного под названием ТАПИ. Остается надеяться, что эти формальности послужат для Пакистана стимулом наконец-то начать работы по строительству своего участка газопровода, отмечается в статье.

Кроме того, Туркменистан настойчиво добивается деловых отношений с Бахрейном. Король этой страны Хамад бин Иса Аль Халифа вернулся после своего визита в Ашгабат 17-18 марта с охапкой меморандумов о взаимопонимании по сотрудничеству в целом ряде областей, включая транспорт, банковскую деятельность, культуру, образование, спорт и туризм. Были даже упомянуты электронное правительство и «дела женщин», что бы это ни значило.

Более того, Туркменистан пригласил бахрейнские компании к участию в проекте газопровода ТАПИ. Бахрейн и Туркменистан ранее уже обсуждали совместные нефтегазовые проекты, так что, возможно, Ашгабат нацелен на что-то более амбициозное.