Узбекистан занял 81-место в Индексе паспортов мира

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан, чьи граждане могут посещать 58 стран без виз, занял 81-е место в новом Индексе паспортов мира, опубликованном швейцарской компанией Henley & Partners (H&P), которая специализируется на вопросах планирования местожительства.

Тремя месяцами ранее, Узбекистан был строкой ниже в данном рейтинге. А в минувшем году Узбекистан занимал 81-ю строчку аналогичного рейтинга (к январю 2018 года гражданам республики без виз были доступны 54 страны).

Как следует из нового Индекса, больше всего возможностей для безвизовых поездок дает паспорт Японии, Сингапура и Кореи, гражданам которых не нужно получать визу для поездки в 189 стран и территорий мира.

Второе место занимает Германия с показателем 188 стран, так как она потеряла безвизовый въезд в Узбекистан. Третье место разделили Дания, Финляндия, Франция, Италия и Швеция.

Из государств Центральной Азии наилучшие позиции в рейтинге у Казахстана (67-е место), граждане которого могут посещать без виз 76 стран. Далее идет Кыргызстан – 64 страны. На одной строчке вместе с Узбекистаном находится Таджикистан, чьи паспорта позволяют посетить 58 стран без получения визы. Гражданам Туркменистана доступны 53 государства (86-место).

На последнем месте находятся Ирак и Афганистан, жители которых могут без визы въехать в 30 стран.