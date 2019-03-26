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  26 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сколько стран мира граждане Центральной Азии могут посещать без визы, - индекс паспортов Henley & Partners

CA-NEWS (KG) -  Швейцарская компания Henley & Partners составила рейтинг стран с самыми "мобильными" паспортами в первом квартале 2019 года.

Граждане Кыргызстана могут ездить без оформления визы в 64 страны, граждане Казахстана — в 76 стран, Таджикистана и Узбекистана — 58 и граждане Туркменистана в 53 страны.

Кыргызстан в рейтинге занимает 76 место с африканской страной Угандой. Казахстан на 65 месте. Таджикистан и Узбекистан находятся на 81 позиции, а Туркменистан на 86 месте.

Первое место в рейтинге заняла Япония. Граждане этой страны могут посещать 190 стран, не нуждаясь при этом в получении въездной визы.

Второе место поделили Сингапур и Южная Корея, жители которых имеют право безвизового въезда в 189 стран. Тройку лидеров замыкают Франция и Германия с показателем в 188 стран у каждой.

Далее в рейтинге расположились Дания, Финляндия, Швеция и Италия (187), Люксембург и Испания (186), Австрия, Нидерланды, Швейцария и Португалия (185). Вслед за ними идут Австралия, Исландия и Новая Зеландия, граждане которых могут без виз посещать 181 государство и территорию.

На последнем месте находятся Ирак и Афганистан, жители которых могут без визы въехать в 30 стран.
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