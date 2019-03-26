От открытия ледовой арены в Узбекистане попахивает «мягкой силой» России - Eurasianet

CA-NEWS (UZ) - Практически любая гуманитарная акция России за рубежом рассматривается в западных СМИ через призму политики «мягкой силы» Кремля, от которой, как пишет автор «Eurasianet» в переводе ИноСМИ, веет холодом и прямолинейностью. И это, продолжает он, было продемонстрировано 15 марта на открытии новой спортивной ледовой арены в столице Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, воспользовавшись случаем, оседлал своего любимого конька — вдохновенно пропагандировал физическую культуру.

Ташкент в марте не создает впечатление самого подходящего для катка места. Посетители, пришедшие на церемонию открытия ледового комплекса «Хумо Арена» и ожидавшие досмотра службой безопасности, были обласканы теплым весенним солнцем.

Сама арена впечатляет — вместительная, хорошо освещенная и оснащенная шикарными, хоть и не достроенными, трибунами для VIP-гостей. Вплоть до последней минуты уборщики в спецодежде подметали пол допотопными метлами с короткой ручкой, а мастера без видимой цели слонялись повсюду с лестницами и инструментами.

Поскольку на открытии должен был выступить с речью Мирзиёев, по соображениям безопасности зрители должны были занять свои места по крайней мере за пару часов до начала. Публика, ожидающая предстоящего приезда президента, внезапно притихла будто по команде кого-то невидимого. Время от времени тишину нарушали редкие, неуверенные аплодисменты, по-видимому, спровоцированные нетерпеливым, желающим выслужиться зрителем.

Выступление Мирзиёева представляло собой смесь победных реляций и оптимистичных призывов. «За последние два года число людей, занимающихся физической культурой и спортом, увеличилось вдвое», — сказал он.

Как был произведен этот подсчет, неизвестно. В любом случае, Мирзиёев считает, что на достигнутом останавливаться не следует. «Безусловным приоритетом является воспитание физически здорового и гармонично развитого молодого поколения, — сказал он. — Для достижения этой цели мы не пожалеем ни сил, ни средств».

Впрочем, средства — достаточно больная тема. Когда ранее в тот же день журналисты задали спортивным чиновникам вопрос о стоимости строительства нового комплекса, те уклонились от ответа. Тем не менее, согласно многочисленным сообщениям, эта цифра составляет 175 миллионов евро.

Чтобы придать событию эффектности и масштабности, на церемонию открытия были приглашены легенды российского хоккея, в том числе Павел Буре, Виталий Прохоров и Валерий Каменский. В какой-то момент они вышли на лед, чтобы провести шуточную игру против узбекской команды юных хоккеистов, которые искренне ликовали по поводу пропущенных российским вратарем шайб.

Несмотря на то, что «Хумо Арена» предназначена для зимних видов спорта, организаторам церемонии, очевидно, было поручено представить на этом мероприятии все спортивные дисциплины.

Сразу после выступления Мирзиёева каток превратился с помощью диапроектора в олимпийский плавательный бассейн, где дети, передвигаясь по льду на животе, изображали пловцов. Затем проецирующие лучи преобразовали лед в футбольное поле, а фигуристы сыграли отведенную им роль футболистов.

Пока на катке по очереди появлялись проекции различных видов спорта — от бокса до борьбы и от фигурного катания до конькобежного спорта, — на сцене разворачивалось представление с участием трюкачей и танцовщиков брейк-данса. Поговаривают, что к 2024 году брейк-данс будет включен в олимпийскую программу, и, похоже, Узбекистан уже готовится к этому событию.

В представлении также приняли участие параатлеты, но ограниченное пространство сцены и шаткие ступени не позволили им в полной мере продемонстрировать свои возможности — очень подходящая метафора того, насколько слабо в Узбекистане развита система поддержки альтернативно одаренных людей.

По завершении светового представления наступила очередь ледового спектакля «Щелкунчик». Арлекин порадовал публику сложным акробатическим номером.

Кульминацией или провалом церемонии — выбор определения носит сугубо субъективный характер — стал музыкальный концерт с участием российских звезд первой величины. В воздухе отчетливо повеяло финансово-культурной дипломатией Москвы, и неспроста.

В марте 2018 года в Узбекистане была создана Национальная федерация хоккея в рамках усилий по возрождению давно забытого вида спорта. Ее главным финансовым спонсором выступает поставщик услуг для нефтегазовой отрасли Eriell, основным акционером которого является Газпромбанк. В свою очередь «Газпромбанк» на одну треть принадлежит и фактически контролируется российским государственным газовым гигантом «Газпромом».

Среди клиентов Eriell — самые известные названия на энергетической карте России, в том числе компании Лукойл и Газпромнефть, обе из которых вкладывают значительные средства в Узбекистан.

Конечная цель — включить ташкентский хоккейный клуб «Бинокор» в российскую Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), в состав которой также входят клубы из Белоруссии, Китая, Финляндии, Казахстана, Латвии и Словакии.

Российские поклонники хоккея, такие как неназванный блогер, опубликовавший на Sports.ru статью на эту тему еще в ноябре 2017 года, скептически относятся к этой перспективе.

«Мне, как любителю российского хоккея, неприятно осознавать, что КХЛ может стать сладким аперитивом, выпитым [Владимиром Путиным] с очередным лидером союзного государства, — написал блогер. — Складывается впечатление, что новые хоккейные клубы будут появляться в КХЛ в соответствии с графиком поездок Путина по странам ближнего и дальнего зарубежья — Китай, Монголия, Армения, Объединенные Арабские Эмираты, Япония и… Узбекистан».

Во всяком случае, Путин не появился на открытии «Хумо Арены», зато приехал Филипп Киркоров.

Для непосвященных — выступление Киркорова, певца болгарского происхождения, главного представителя России в области поп-культуры и постоянного участника праздничных мероприятий, организуемых на президентском уровне в постсоветских странах, являет собой волнующее зрелище. Сильно напоминая американского артиста Либераче, он появляется на сцене во всей своей красе — ростом под два метра и с уложенными в сценическую прическу волосами. Одетый в переливающийся ярко-красный костюм со стразами он исполнил свой номер на сцене «Хумо Арены» в сопровождении танцовщиц, чьи костюмы узбексие правительственные чиновники, если бы их спросили, могли бы назвать «не соответствующими узбекским моральным принципам».

Вслед за Киркоровым на сцену вышли его коллеги: любимцы публики Николай Басков — неунывающий тенор, которого окрестили «Золотым голосом России», и Дима Билан — победитель песенного конкурса «Евровидение» в 2009 году. Билан, который обычно энергично танцует во время исполнения песен, смог только проковылять по сцене из-за серьезного перелома ноги. Однако зрителей, казалось, это не волновало, и восторженные крики раздавались по всей арене.

Несмотря на ослабленные позиции России на международной арене, в мире есть много мест, где сила обаяния ее звезд остается неизменной, заключает Eurasianet.