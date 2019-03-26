В Узбекистане чиновники, включая премьер-министра, подарили школам личные библиотеки

CA-NEWS (UZ) - Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов подарил 82 книги из личной библиотеки сельской школе в Джаркурганском районе Сурхандарьинской области, сообщили местные СМИ.

По данным издания, среди книг произведения мировых и узбекских писателей.

Арипов учился в Ташкенте, но решил передать произведения известных узбекских писателей, а также классиков мировой литераторы из своей библиотеки сельской школе.

Примеру главы правительства последовал и министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов. Он передал ташкентской школе, в которой учился, несколько десятков книг из своей библиотеки.

Директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистан Комил Алламжонов также передал в дар профессиональному колледжу по подготовке специалистов в области издательского дела и полиграфии коллекцию из более 300 книг из личной библиотеки.





