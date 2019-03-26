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  26 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана будет лично проводить прием граждан - СМИ

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте на пересечении улиц Караташ и Фурката 1 апреля ожидается открытие приемной президента Шавката Мирзиёева, где он будет вести прием граждан. Об этом сообщил заведующий Народной приемной Администрации президента Республики Узбекистан Бахтиер Джамалов.

Как рассказал чиновник, с первыми записавшимися в очередь президент Мирзиёев встретится лично и заслушает их просьбы и жалобы.

Затем подобные приемы будут организованы в виде онлайн-трансляции, при возможности – и личной беседы, сообщает Centre1.

Капитально отремонтированное здание, где будет размещена приемная президента, оснащено необходимым видеооборудованием, там имеются залы приема и ожидания, а также все условия для организации и проведения телемостов, рассказал Бахтиер Джамалов.

На двери здания, которое пока еще прикрыто белой тканью, уже есть график приема граждан президентом, а также сведения о приеме, который будут осуществлять другие руководители правительства республики.

Как сообщил Джамалов, в данный момент для приема президентом отобрано 20 обращений граждан. Со всеми ними Мирзиёев встретится лично.

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