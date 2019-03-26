Россия передаст Таджикистану два военных городка в счет аренды военной базы

CA-NEWS (TJ) - Правительство России совместно с Минобороны РФ разработали схему компенсации за пребывание 201-й военной базы в Таджикистане. В противном случае российской стороне придётся выплачивать ежегодно около 6 млрд. рублей (более $93 млн).



В счет арендной платы российская сторона передаст республике освободившиеся военные городки, сообщает «Известия» со ссылкой на военное ведомство.

По данным издания, эти «излишки» образовались в 2004 году, когда 201-ю мотострелковую дивизию сократили до размеров базы. Тогда же было расформировано несколько полков и батальонов - их городки все это время стояли пустыми или были заполнены меньше, чем на треть.

Таджикистану будет передан военный городок в Кулябе, который российская армия покинула летом 2015 года. В проекте постановления о передаче имущества, с которым ознакомились «Известия», говорится, что соответствующая договоренность между правительствами двух стран в общих чертах была достигнута еще в 2012-м. Однако реализована она так и не была — в настоящее время российской стороной подготавливаются предложения по передаче земли и недвижимости.

Из документа следует, что кроме базы в Кулябе, республике также должен отойти военный городок в Бохтаре.

Минобороны приняло решение о безвозмездной передаче земли и имущества, чтобы не препятствовать «дружественному переговорному процессу между странами», говорится в документе. Тем более что в свое время земельные участки Таджикистан предоставил российским военнослужащим бесплатно.

По данным «Известий», в городе Куляб Таджикистану передадут три офицерских общежития, воинские парки, медицинский пункт и пункт питания, а также котельную, караульное помещение, склады, здание узла связи, детский сад, открытый бассейн и ряд других объектов, включая инженерную инфраструктуру - от газопровода, канализации и водопровода до линий электропередачи.

201-я Гатчинская ордена Жукова, дважды Краснознаменная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Она была создана в 2004 году на основе 201-й мотострелковой дивизии. В настоящее время на базе служат и работают примерно 7,5 тыс. солдат, офицеров и гражданских служащих.