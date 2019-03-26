Делегацию, которую президент Туркменистана готовил к визиту в Японию, возглавил Сердар Бердымухамедов

- Туркменистан, политика
- 18:02, 26 марта 2019
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CA-NEWS (TM) - 24 марта начался визит представителей правительства Туркменистана в Японию, сообщает МИД Туркменистана.
Делегацию возглавил сын президента Сердар Бердымухамедов – председатель Туркмено-японской группы межпарламентской дружбы Меджлиса Туркменистана, заместитель хякима (главы) Ахалского велаята (области).
25 марта состоялась встреча со спикером – председателем Палаты представителей Парламента Японии Тадомори Ошима. Стороны обсудили сотрудничество в политико-дипломатической, экономической и культурно-гуманитарной, спортивной, сельскохозяйственной сферах.
Во второй половине дня туркменская делегация посетила музей «Мирайкан - мир будущего», который находясь на острове Одайба, является Национальным музеем передовой науки и технологии Японии.
Также делегация Туркменистана посетила центр очистки воды «Аriake Water Reclamation», который представляет собой отдельную систему водоочистного сооружения.
20 марта президент Гурбангулы Бердымухамедов напутствовал делегацию, перед ее отъездом в Японию. Глава государства поручил представителям правительства обсудить возможности финансирования газопровода ТАПИ.