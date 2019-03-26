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  26 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Делегацию, которую президент Туркменистана готовил к визиту в Японию, возглавил Сердар Бердымухамедов

CA-NEWS (TM) -  24 марта начался визит представителей правительства Туркменистана в Японию, сообщает МИД Туркменистана.

Делегацию возглавил сын президента Сердар Бердымухамедов – председатель Туркмено-японской группы межпарламентской дружбы Меджлиса Туркменистана, заместитель хякима (главы) Ахалского велаята (области).

25 марта состоялась встреча со спикером – председателем Палаты представителей Парламента Японии Тадомори Ошима. Стороны обсудили сотрудничество в политико-дипломатической, экономической и культурно-гуманитарной, спортивной, сельскохозяйственной сферах.

Во второй половине дня туркменская делегация посетила музей «Мирайкан - мир будущего», который находясь на острове Одайба, является Национальным музеем передовой науки и технологии Японии.

Также делегация Туркменистана посетила центр очистки воды «Аriake Water Reclamation», который представляет собой отдельную систему водоочистного сооружения.

20 марта президент Гурбангулы Бердымухамедов напутствовал делегацию, перед ее отъездом в Японию. Глава государства поручил представителям правительства обсудить возможности финансирования газопровода ТАПИ.

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