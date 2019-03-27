В Хиве милиционер избил двух парней в ответ на их просьбу быть повежливее с народом

CA-NEWS (UZ) - 26 марта житель города Хива в Хорезмской области Узбекистана Исломжонобод Раджабов сообщил, что он и его товарищ были избиты сотрудником милиции. Об этом сообщает centralasian.org.



Раджабов утверждает, что 14 марта он и его товарищ попросили находившегося на территории исторического комплекса Ичан-Кала майора милиции по имени Фахриддин относится вежливо к людям, но в ответ получили удары от правоохранителя.

По словам Раджабова, он с товарищем, гуляя по территории Ичан-Калы, заметил, что машины игнорируют дорожный знак «стоп». Молодые люди обратились с вопросом к стоявшим рядом сотрудникам ГАИ. В ответ офицер милиции в гражданской одежде по имени Фахриддин нагрубил им и на обращение быть более вежливым с людьми, «милиционер разозлился, и повалив одного из парней на землю, начал избивать его». После этого молодых людей посадили в милицейскую машину марки и отвезли в городское отделение милиции.

По словам двух собеседников, работающих строителями, после трехчасового задержания и составления соответствующего протокола их отпустили из отделения милиции.

Исломжонобод Раджабов и Мамурбек Матчонов говорят, что 15 марта обратились в районную прокуратуру и Управление внутренних дел Хорезмской области с жалобой на незаконные действия сотрудников милиции города Хивы.

Сотрудник управления подтвердил, что сотрудник по имени Фахриддин действительно работает в инспекции уголовного розыска Хивинского ГОВД. Он сказал, что на него поступила жалоба, на основании которой проводится служебная проверка.