В Узбекистане частным лицам разрешат оказывать услуги такси

CA-NEWS (UZ) - На сайте общественных обсуждений нормативных документов regulation.gov.uz опубликован проект постановления президента, которым предлагается разрешить индивидуальным предпринимателям оказывать услуги такси через специальные приложения.

В проекте постановления президента, подготовленном Агентством автомобильного транспорта, с 1 июля 2019 года физическим лицам планируется предоставить право оказывать услуги такси.

Тем, кто планирует работать в качестве такси на своих легковых автомобилях, необходимо будет оплатить государственную пошлину в качестве индивидуального предпринимателя и подписать договор с оператором через электронную платформу.

Водители такси не обязаны красить свой автомобиль в определенный цвет, но они должны будут нанести самоклеящиеся материалы на дверях, переднем капоте и на поверхности багажного отсека, с нанесением шахматной композиции.

В документе также говорится, что таксисты должны будут пройти предрейсовый медицинский осмотр и технический осмотр автомобиля в порядке, установленном Министерством транспорта.

В проекте постановления президента не упоминается о порядке налогообложения частных таксистов .

В «изменениях и дополнениях», прилагаемых к проекту постановления, отмечается, что деятельность по городским, пригородным, междугородным и международным перевозкам пассажиров автомобильным транспортом на коммерческой основе осуществляется исключительно юридическими лицами.

Проект будет доступен для публичного обсуждения до 4 апреля.