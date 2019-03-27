РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане частным лицам разрешат оказывать услуги такси

CA-NEWS (UZ) -  На сайте общественных обсуждений нормативных документов regulation.gov.uz опубликован проект постановления президента, которым предлагается разрешить индивидуальным предпринимателям оказывать услуги такси через специальные приложения.

В проекте постановления президента, подготовленном Агентством автомобильного транспорта, с 1 июля 2019 года физическим лицам планируется предоставить право оказывать услуги такси.

Тем, кто планирует работать в качестве такси на своих легковых автомобилях, необходимо будет оплатить государственную пошлину в качестве индивидуального предпринимателя и подписать договор с оператором через электронную платформу.

Водители такси не обязаны красить свой автомобиль в определенный цвет, но они должны будут нанести самоклеящиеся материалы на дверях, переднем капоте и на поверхности багажного отсека, с нанесением шахматной композиции.

В документе также говорится, что таксисты должны будут пройти предрейсовый медицинский осмотр и технический осмотр автомобиля в порядке, установленном Министерством транспорта.

В проекте постановления президента не упоминается о порядке налогообложения частных таксистов .

В «изменениях и дополнениях», прилагаемых к проекту постановления, отмечается, что деятельность по городским, пригородным, междугородным и международным перевозкам пассажиров автомобильным транспортом на коммерческой основе осуществляется исключительно юридическими лицами.

Проект будет доступен для публичного обсуждения до 4 апреля.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Bayer и Johnson & Johnson заплатят $775 млн за побочные эффекты своего препарата Xarelto
  • Венесуэла второй раз за месяц осталась без света (фото)
  • В апреле в Термезе пройдет международный фестиваль искусства бахши
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×