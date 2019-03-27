В Душанбе семья из 23 человек почти год живет в палатке

CA-NEWS (TJ) - Семья Саидовых, состоящая из 23 человек, живёт в самодельной палатке в центре Душанбе еще с прошлой весны. Из-за происков недоброжелателей они лишились своего дома и четырех квартир. Пока Саидовы ждут окончания следствия, им приходится делить палатку на две половины и спать по очереди, сообщает centralasian.org.

Махмурод Саидов рассказывает, что потеряли они не только дом, но и четыре квартиры, в которых проживали его сыновья со своими женами и детьми. По его словам, дальние родственники его жены восстановили якобы ранее утерянные документы на недвижимость, в которых изменили имена истинных владельцев жилья на свои, и заложили собственность в банке.

О том, что жилье ему уже не принадлежит, Махмурод узнал, когда за якобы непогашенный кредит его семью пришли выселять сотрудники банка.

Сейчас семья ожидает, к каким выводам придет следствие, и живет в палатке. Махмурод с сыновьями установили ее у своего бывшего дома – идти им было некуда. Палатка разделена на две части – женскую и мужскую. В мужской нет отопительной печи: мужчины обычно спят здесь по очереди, вповалку, в зимней одежде.

Женская половина теплее, в ней есть освещение, небольшая печь, стол и скамейки. Тут же женщины готовят, кормят детей, стирают.

"С детьми по очереди грелись всю зиму. По очереди садимся обедать, – рассказывает супруга Махмурода. – Когда совсем холодно было, детей в матрасы заворачивали. Спим все еще по очереди".

В прокуратуре столичного района Шохмансур журналистам Настоящего Времени сказали лишь, что расследование по делу о мошенничестве продолжается: открыто уголовное дело, и пострадавшим нужно просто запастись терпением.

Саидовы выживают в палатке уже десять месяцев – пережили зиму и ждут теплого лета. Вся их мебель уже сгнила под дождем и снегом, мыться им приходилось все это время на улице.

Однако сколько придется ждать, как долго будет идти следствие, а затем и судебное разбирательство, получат ли они обратно свои квадратные метры, сказать Саидовым сегодня не может никто.