В аэропорту Алматы произошел коллапс из-за туркменского багажа

CA-NEWS (KZ) - В Международном аэропорту Алматы прокомментировали коллапс, происходящий на ленте выдачи багажа, передаёт inAlmaty.kz. Согласно официальной информации, авиакомпания Turkmenistan Airlines - Türkmen Howa Ýollary создает помехи в работе отделу розыска багажа.

Пользователь Facebook Евгений Каньшин сообщил о беспорядке на ленте выдачи багажа в Международном аэропорту Алматы.

«Явно коммерческий груз выдаётся через транспортёры вместе с багажом пассажиров. Понятно, что есть вопросы к самой авиакомпании, перевозящей товар турменских коммерсантов таким образом. Но неужели нет регламентов, по которым аэропорт должен подобные грузы направлять через cargo сервис?», - задался вопросом Евгений.

На видео заметно, как в какой-то момент 1-й транспортер оказался заблокирован скопившимися тюками.

В пресс-службе воздушной гавани поспешили разъяснить ситуацию с багажом Туркменских авиалиний.

«В настоящее время Turkmenistan Airlines - Türkmen Howa Ýollary выполняет из Ашхабада в Алматы три рейса в неделю, и проблемы с багажом действительно имеются практически на каждом рейсе: фактически в аэропорту Ашхабада багаж регулярно загружается НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. Не прибывший багаж авиаперевозчик досылает, как правило, не ближайшим рейсом, а спустя довольно продолжительное время. Так, в отдел по розыску багажа Международного аэропорта Алматы от пассажиров а/к «Туркменские авиалинии» в январе 2019 года поступило 93 обращения по поводу не прибывшего багажа, в феврале – 293, в марте (по состоянию на 15 число) – 118. Помимо этого, в нарушение правил в аэропорту Ашхабада на рейсы в Алматы регистрируются упаковки и тюки, вес которых превышает (нередко – значительно) допустимые 32 кг на одного пассажира, то есть ФАКТИЧЕСКИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕ БАГАЖОМ, А ГРУЗОМ, соответственно, в аэропорту отправления должны оформляться по авиационной накладной, как груз. Международный аэропорт Алматы неоднократно направлял уведомления о данных нарушениях с просьбой принять меры к их устранению в представительство Turkmenistan Airlines - Türkmen Howa Ýollary в Алматы. Однако со стороны авиакомпании они на данный момент не устранены», - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Алматы.