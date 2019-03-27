РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В аэропорту Алматы произошел коллапс из-за туркменского багажа

CA-NEWS (KZ) -  В Международном аэропорту Алматы прокомментировали коллапс, происходящий на ленте выдачи багажа, передаёт inAlmaty.kz. Согласно официальной информации, авиакомпания Turkmenistan Airlines - Türkmen Howa Ýollary создает помехи в работе отделу розыска багажа.

Пользователь Facebook Евгений Каньшин сообщил о беспорядке на ленте выдачи багажа в Международном аэропорту Алматы.

«Явно коммерческий груз выдаётся через транспортёры вместе с багажом пассажиров. Понятно, что есть вопросы к самой авиакомпании, перевозящей товар турменских коммерсантов таким образом. Но неужели нет регламентов, по которым аэропорт должен подобные грузы направлять через cargo сервис?», - задался вопросом Евгений.

На видео заметно, как в какой-то момент 1-й транспортер оказался заблокирован скопившимися тюками.

В пресс-службе воздушной гавани поспешили разъяснить ситуацию с багажом Туркменских авиалиний.

«В настоящее время Turkmenistan Airlines - Türkmen Howa Ýollary выполняет из Ашхабада в Алматы три рейса в неделю, и проблемы с багажом действительно имеются практически на каждом рейсе: фактически в аэропорту Ашхабада багаж регулярно загружается НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. Не прибывший багаж авиаперевозчик досылает, как правило, не ближайшим рейсом, а спустя довольно продолжительное время. Так, в отдел по розыску багажа Международного аэропорта Алматы от пассажиров а/к «Туркменские авиалинии» в январе 2019 года поступило 93 обращения по поводу не прибывшего багажа, в феврале – 293, в марте (по состоянию на 15 число) – 118. Помимо этого, в нарушение правил в аэропорту Ашхабада на рейсы в Алматы регистрируются упаковки и тюки, вес которых превышает (нередко – значительно) допустимые 32 кг на одного пассажира, то есть ФАКТИЧЕСКИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕ БАГАЖОМ, А ГРУЗОМ, соответственно, в аэропорту отправления должны оформляться по авиационной накладной, как груз. Международный аэропорт Алматы неоднократно направлял уведомления о данных нарушениях с просьбой принять меры к их устранению в представительство Turkmenistan Airlines - Türkmen Howa Ýollary в Алматы. Однако со стороны авиакомпании они на данный момент не устранены», - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Алматы.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Н.Назарбаев назначил экс-акима Астаны исполнительным директором Фонда Первого Президента Казахстана
  • Венесуэла второй раз за месяц осталась без света (фото)
  • Узбекистан намерен участвовать в Восточном экономическом форуме-2019
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×