Объявлены лауреаты и финалисты премии Ага Хана в области музыки 2019 года

- Азия и мир, общество
- 9:57, 27 марта 2019
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CA-NEWS (CA) - Вручение премий Ага Хана в области музыки состоится в Лиссабоне (Португалия) с 29 по 31 марта. Торжественная церемония пройдет в здании Фонда Галуста Гюльбенкяна, говорится в пресс-релизе организации.
Генеральное жюри объявило первых лауреатов и финалистов новой Премии. Лауреаты разделят между собой призовой фонд в размере 500 000 долларов США и будут сотрудничать с Премией для развития своей карьеры и расширения ареала творчества.
Девять лауреатов и четырнадцать финалистов Премии представляют 13 стран из Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Северной Америки:
Композиторское творчество: азербайджанский композитор и пианистка Фирангиз Ализаде – автор симфонических концертных произведений, черпающая вдохновение из многолетних традиций азербайджанского музыкального и литературного творчества.
Образовательная деятельность: Ансамбль «Омнибус» - группа музыкантов из Ташкента, которая объединяет в своем творчестве традиционные звукоряды (макамы) Центральной Азии с традициями и языком современной музыки.
Социальная инклюзивность: Бадиаа Боруизи, также известная под сценическим псевдонимом Neysatu – певец и композитор из Туниса, которая с помощью своего музыкального таланта популяризирует ценности равенства, плюрализма и демократии.
Сохранение, возрождение и популяризация: Фарход Халимов – певец, исполнитель на нескольких инструментах и композитор из Самарканда, который занимается сохранением песенного наследия Самарканда и душанбинский Музей музыкальных инструментов Гурминджа – музей, в котором хранится и возрождается наследие музыкального творчества народов и культур Центральной Азии в целом и памирской исмаилитской общины Таджикистана в частности.
Выдающийся многолетний вклад в развитие музыкального творчества: Уму Сангаре – выдающийся музыкант, певец и композитор малийской музыки, широко известная за ее активную работу по обучению и консультированию начинающих музыкантов; Баллаке Сиссоко – малийский композитор и исполнитель на коре, который творчески и инновационно использует этот музыкальный инструмент для сохранения малийских музыкальных традиций и Дариуш Талай – иранский игрок на таре и ситаре, музыковед, исследователь, композитор и преподаватель, который вносит выдающийся вклад в сохранение традиционной техники игры на таре.
Специальный приз Покровителя Премии будет присужден Мохаммеду Реза Шаджариану за многолетний вклад в сохранение музыкального наследия народов мира и ведущую роль, выполняемую им в качестве исполнителя и преподавателя в повышении социальной значимости музыки как на территории Ирана, так и в других странах.
Финалисты Премии в номинации «Исполнительское мастерство»:
Ахмад Аль-Хатиб – уд (Палестина)
Шаху Андалиби – най (Иран)
Най Баргути – вокал и флейта (Палестина)
Худа Асфур – уд и канун (Палестина)
Сугата Рой Чодхури – сарод (Индия)
Бурак Кайнарча – уд (Турция)
Асин Хан Ланга – вокал и саранги (Индия)
Ияз Шер Али-Хан - вокал и гармоника (Пакистан)
Араш Мохафез – сантур (Иран)
Абир Нехме – вокал (Ливан)
Реза Парвизаде – каманча (Иран)
Мохамад Осман – уд и бузук (Сирия)
Мустафа Саид – уд (Египет)
Насим Сиабишахривар – вокал (Иран)
Состав генерального жюри Премии Ага Хана в области музыки:
• Жан Дюрин: этномузыковед, почетный старший научный сотрудник Национального центра научных исследований Франции
• Дэвид Харрингтон: основатель и первый скрипач Кронос-квартета
• Салима Хашми: худохник, бывший директор, а ныне куратор Национальной академии искусств (г. Лахор)
• Нури Искандар: композитор, музыковед, бывший директор Института арабской музыки (Алеппо)
• Акрам Хан: танцовщик, хореограф, художественный директор Труппы Акрам Хана
Для обеспечения беспристрастности в выборе лауреатов и финалистов, к конкурсу не допускались лица и организации, связанные с Его Высочеством Ага Ханом, агентствами в составе организации Ага Хана по развитию, членами руководящего комитета Премии, членами Секретариата Премии, членами генерального жюри Премии.
Цель инициативы Ага Хана в области музыкального творчества – оказание поддержки талантливым музыкантам и исследователям музыки в деле сохранения, передачи и дальнейшего развития традиций музыкального творчества.