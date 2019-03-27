Объявлены лауреаты и финалисты премии Ага Хана в области музыки 2019 года

CA-NEWS (CA) - Вручение премий Ага Хана в области музыки состоится в Лиссабоне (Португалия) с 29 по 31 марта. Торжественная церемония пройдет в здании Фонда Галуста Гюльбенкяна, говорится в пресс-релизе организации.

Генеральное жюри объявило первых лауреатов и финалистов новой Премии. Лауреаты разделят между собой призовой фонд в размере 500 000 долларов США и будут сотрудничать с Премией для развития своей карьеры и расширения ареала творчества.

Девять лауреатов и четырнадцать финалистов Премии представляют 13 стран из Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Северной Америки:

Композиторское творчество: азербайджанский композитор и пианистка Фирангиз Ализаде – автор симфонических концертных произведений, черпающая вдохновение из многолетних традиций азербайджанского музыкального и литературного творчества.

Образовательная деятельность: Ансамбль «Омнибус» - группа музыкантов из Ташкента, которая объединяет в своем творчестве традиционные звукоряды (макамы) Центральной Азии с традициями и языком современной музыки.

Социальная инклюзивность: Бадиаа Боруизи, также известная под сценическим псевдонимом Neysatu – певец и композитор из Туниса, которая с помощью своего музыкального таланта популяризирует ценности равенства, плюрализма и демократии.

Сохранение, возрождение и популяризация: Фарход Халимов – певец, исполнитель на нескольких инструментах и композитор из Самарканда, который занимается сохранением песенного наследия Самарканда и душанбинский Музей музыкальных инструментов Гурминджа – музей, в котором хранится и возрождается наследие музыкального творчества народов и культур Центральной Азии в целом и памирской исмаилитской общины Таджикистана в частности.

Выдающийся многолетний вклад в развитие музыкального творчества: Уму Сангаре – выдающийся музыкант, певец и композитор малийской музыки, широко известная за ее активную работу по обучению и консультированию начинающих музыкантов; Баллаке Сиссоко – малийский композитор и исполнитель на коре, который творчески и инновационно использует этот музыкальный инструмент для сохранения малийских музыкальных традиций и Дариуш Талай – иранский игрок на таре и ситаре, музыковед, исследователь, композитор и преподаватель, который вносит выдающийся вклад в сохранение традиционной техники игры на таре.

Специальный приз Покровителя Премии будет присужден Мохаммеду Реза Шаджариану за многолетний вклад в сохранение музыкального наследия народов мира и ведущую роль, выполняемую им в качестве исполнителя и преподавателя в повышении социальной значимости музыки как на территории Ирана, так и в других странах.

Финалисты Премии в номинации «Исполнительское мастерство»:

Ахмад Аль-Хатиб – уд (Палестина)

Шаху Андалиби – най (Иран)

Най Баргути – вокал и флейта (Палестина)

Худа Асфур – уд и канун (Палестина)

Сугата Рой Чодхури ­– сарод (Индия)

Бурак Кайнарча – уд (Турция)

Асин Хан Ланга – вокал и саранги (Индия)

Ияз Шер Али-Хан - вокал и гармоника (Пакистан)

Араш Мохафез – сантур (Иран)

Абир Нехме – вокал (Ливан)

Реза Парвизаде – каманча (Иран)

Мохамад Осман – уд и бузук (Сирия)

Мустафа Саид – уд (Египет)

Насим Сиабишахривар – вокал (Иран)

Состав генерального жюри Премии Ага Хана в области музыки:

• Жан Дюрин: этномузыковед, почетный старший научный сотрудник Национального центра научных исследований Франции

• Дэвид Харрингтон: основатель и первый скрипач Кронос-квартета

• Салима Хашми: худохник, бывший директор, а ныне куратор Национальной академии искусств (г. Лахор)

• Нури Искандар: композитор, музыковед, бывший директор Института арабской музыки (Алеппо)

• Акрам Хан: танцовщик, хореограф, художественный директор Труппы Акрам Хана

Для обеспечения беспристрастности в выборе лауреатов и финалистов, к конкурсу не допускались лица и организации, связанные с Его Высочеством Ага Ханом, агентствами в составе организации Ага Хана по развитию, членами руководящего комитета Премии, членами Секретариата Премии, членами генерального жюри Премии.

Цель инициативы Ага Хана в области музыкального творчества – оказание поддержки талантливым музыкантам и исследователям музыки в деле сохранения, передачи и дальнейшего развития традиций музыкального творчества.