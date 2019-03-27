После отставки Гафура Рахимова бокс могут включить в Токийскую олимпиаду

CA-NEWS (UZ) - Международный олимпийский комитет (МОК) 26-28 марта на очередном заседании в Лозанне, в Швейцарии, рассмотрит вопрос сохранения бокса в программе Игр 2020 года в Токио.

Вопрос статуса Международной ассоциации бокса (AIBA) обсудят в заключительный день, когда специальная комиссия представит свой отчет о проводимых в организации реформах.

МОК 30 ноября 2018 года заморозил планы по проведению боксерского турнира на предстоящих Олимпийских играх. Это было сделано в ответ на избрание президентом AIBA Гафура Рахимова, поскольку он находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью.

Чтобы избежать санкций, AIBA должна была продемонстрировать, что устранила проблемы в вопросах финансирования, управления, этики и судейства.

На прошлой неделе Гафур Рахимов временно подал в отставку с поста президента АИБА.

25 марта генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента AIBA.