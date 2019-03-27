Правозащитники ООН обвиняют крупные риелторские компании в нарушении прав человека

CA-NEWS (CA) - Правозащитники ООН осудили «возмутительную» практику крупных инвестиционно-риэлторских компаний, которые скупают жилые дома для малоимущих по всему миру, проводят в них ремонт и затем повышают цены. В результате многие жильцы вынуждены выезжать из квартир, поскольку больше не могут платить за аренду, говорится на сайте организации.

Эксперты по правам человека Лейлани Фарха и Сурья Дэва направили официальное письмо одной из крупнейших риэлторских компаний в мире – «Блэкстоун груп» (Blackstone Group) – и выразили свою обеспокоенность тем, что ее деятельность не соответствует принципам международного права в области прав человека, предусматривающим, в частности, право на жилье. Они напомнили руководству компании о необходимости соблюдать Руководящие принципы предпринимательской деятельности с учетом прав человека.

«В короткие сроки мультинациональные компании, управляющие акциями и активами, такие как «Блэкстоун груп», стали крупнейшими домовладельцами в мире, они скупают тысячи и тысячи квартир в Северной Америке, Европе, Азии и Латинской Америке, – говорят эксперты. – Они изменили глобальный рынок жилья. Они вкладывают в него беспрецедентные объемы капитала, они превратили жилые дома в финансовые и инвестиционные инструменты».

Эксперты подчеркивают, что слышали свидетельства многих жильцов, чьи дома были куплены частными компаниями. Вскоре после этого арендная плата резко увеличилась, в некоторых случаях – на 50 процентов.

«Эта бизнес-модель, флагманом которой является «Блэкстоун груп», уже становится стандартной в этом секторе. Жилье, которое считаются «недооцененным», то есть доступным, скупается в массовом порядке, реставрируется и затем выставляется на рынок по гораздо более высокой цене, что вынуждает жильцов, а иногда целые общины, покидать свои дома. Домовладельцы теперь – это безликие корпорации, нарушающие права жильцов и усугубляющие мировой кризис жилья», – говорится в заялении экспертов.

Правозащитники подчеркнули, что риэлторские компании обязаны соблюдать права человека. Они также напомнили, что деятельность таких компаний часто осуществляется при попустительстве со стороны государства. Власти, отметили они, должны регулировать инвестиции на рынке жилой недвижимости.

«Мы напоминаем всем странам, что жилье, в отличие от золота, не товар, а одно из прав человека», – заявили правозащитники.

Эксперты направили официальные письма правительствам Чехии, Дании, Ирландии, Испаниии, Швеции и США, которые, по их словам, способствовали коммерциализации рынка жилья.