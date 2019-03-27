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  27 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В метро Ташкента в тестовом режиме заработал бесплатный Wi-Fi

CA-NEWS (UZ) -  В целях создания дополнительных удобств пассажирам столичного метро, а также развития туризма в стране, унитарное предприятие «Тошкент метрополитени» на двух станциях подземки организовало услугу бесплатного Wi-Fi (на внутреннем ресурсе) со скоростью 512 Кбит/с. Беспроводной Интернет работает в тестовом режиме, сообщила пресс-служба компании "Железные дорог Узбекистана".

В настоящее время технология беспроводной сети функционирует на станциях «Алишер Навои» и «Пахтакор». В дальнейшем пассажиры, являющиеся абонентами операторов сотовой связи Узбекистана, могут воспользоваться данной услугой после авторизации (посредством введения СМС-кода). В настоящее время на всех станциях метро поэтапно ведутся работы по расширению доступа к беспроводному Интернету.

В пресс-службе «Тошкент метрополитени» добавили, что система электронных платежей, используемая в тестовом режиме на станциях метро «Бадамзар» и «Мустакиллик майдони» будет внедрена и на других станциях метрополитена. Также здесь планируется установить современную автоматизированную платежную систему на базе NFС, что даст возможность производить оплату через пластиковые карточки и все электронные носители, которые поддерживают данную систему.

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