Южная Корея выделит Монголии безвозмездные $300 млн для строительства теплоэлектростанции

CA-NEWS (MNG) - Монголия и Южная Корея договорились активизировать реализацию проекта по строительству теплоэлектростанции (ТЭЦ). Работы предполагается проводить за счёт средств безвозмездной помощи от Республики Корея в размере $300 млн. Будут активизированы и работы по возведению жилых микрорайонов “Солонго-1” и “Солонго-2” на средства льготного займа в размере $500 млн, сообщает ARD.

В 2020 году Монголия и Республика Корея отметят 30-летие со дня установления дипломатических отношений. В рамках предстоящего юбилея стороны договорились вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнёрства, рассмотреть возможность введения в перспективе безвизового режима между двумя странами. Предполагается организация ряда культурно-спортивных мероприятий, приуроченных к 30-й годовщине.

Кроме того, достигнута договоренность о повышении квалификации монгольских врачей и их учёбы в Республике Корея.

Вышеперечисленные вопросы, взаимно согласованные в ходе официальных переговоров, будут более детально рассмотрены на 4-м заседании Межправительственной комиссии, запланированном на первое полугодие 2019 года.