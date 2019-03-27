РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Южная Корея выделит Монголии безвозмездные $300 млн для строительства теплоэлектростанции

CA-NEWS (MNG) -  Монголия и Южная Корея договорились активизировать реализацию проекта по строительству теплоэлектростанции (ТЭЦ). Работы предполагается проводить за счёт средств безвозмездной помощи от Республики Корея в размере $300 млн. Будут активизированы и работы по возведению жилых микрорайонов “Солонго-1” и “Солонго-2” на средства льготного займа в размере $500 млн, сообщает ARD.

В 2020 году Монголия и Республика Корея отметят 30-летие со дня установления дипломатических отношений. В рамках предстоящего юбилея стороны договорились вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнёрства, рассмотреть возможность введения в перспективе безвизового режима между двумя странами. Предполагается организация ряда культурно-спортивных мероприятий, приуроченных к 30-й годовщине.

Кроме того, достигнута договоренность о повышении квалификации монгольских врачей и их учёбы в Республике Корея.

Вышеперечисленные вопросы, взаимно согласованные в ходе официальных переговоров, будут более детально рассмотрены на 4-м заседании Межправительственной комиссии, запланированном на первое полугодие 2019 года.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Нурсултан Назарбаев прилетел в Алматы
  • В Улан-Баторе прошли очередные монголо-российские межмидовские консультации
  • В Таджикистане разрушается школа, построенная на деньги Всемирного банка
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×