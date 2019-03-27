Президент Казахстана взял под личный контроль тушение пожара на газонефтяном месторождении Каламкас

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что дал правительству поручение принять меры по тушению пожара на месторождении "Каламкас" и взял эту ситуацию под свой личный контроль. Об этом он сообщил в Twitter.

Поручил Правительству принять все необходимые меры по локализации очага возгорания и ликвидации ЧП на месторождении «Каламкас». Данный вопрос находится на моем контроле. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 26 марта 2019 г.

Напомним, возгорание произошло 25 марта.

На месторождении Каламкас ни одна из скважин не подверглась возгоранию. Горит один грифон. Об этом 26 марта сообщил подполковник Бекболат Абдикадыров, начальник отдела гражданской обороны ДЧС Мангистауской области, передает региональное издание "Лада".

"До утра проводилась отсыпка насыпи подъездных путей. Сегодня пожарные вновь приступят к ликвидации возгорания", - сказал 27 марта Абдикадыров.

Бекболат Абдикадыров отметил, что на месторождении горит газоводяной фонтан высотой 10-15 метров на площади 900 квадратных метров, образовавшийся в результате выброса газоводяной смеси (грифон).

Как отметил председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Владимир Беккер 26 марта к месту происшествия была направлена дополнительная техника. По его словам, данный пожар относится к категории "сложных".