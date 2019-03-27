ДТП с автобусами в Нур-Султане: одной женщине ампутировали ноги

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане по словам главного врача клиники Ивана Ли, сейчас в стационаре находятся 13 пострадавших от ДТП с автобусами: состояние восьми из них оценивается как средней степени тяжести (они находятся в травматологическом отделении), два пациента находятся в отделении торакальной хирургии, еще трое – в тяжелом состоянии в реанимационном отделении, говорится на официальном сайте акимата столицы.

«Вчера мы провели пять операций по жизнеугрожающим показаниям. Это целый спектр высокосложных операций: и остановка внутрибрюшного кровотечения, и металлоостеосинтез размозженных конечностей, и ампутация. Ампутация была одна. К сожалению, одной пострадавшей женщине совершенно невозможно было спасти конечность», – сообщил И. Ли.

По словам главного врача больницы, части пациентов предстоит длительное лечение, некоторые могут быть выписаны через 7-10 дней.

Как сообщалось, утром 26 марта на проспекте Кабанбай батыра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автобусов и легковых автомобилей. Автобус пригородного маршрута № 303 допустил столкновение с автобусом маршрута № 12. В результате ДТП сегодня, 27 марта погибли два человека, 36 госпитализированы с различными травмами. Аким Нур-Султана выразил соболезнования семьям погибших и распорядился оказать им и пострадавшим в аварии всемерную помощь. Причины ДТП выясняются.