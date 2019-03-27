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  27 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Жители Чоганлы жалуются на перекрытые дороги из-за визитов президента Туркменистана

CA-NEWS (TM) -  В последнее время президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов часто проводит совещания в районе Чоганлы, где будет возведен новый жилмассив. Так как из-за визитов главы государства перекрывают дороги, ведущие в этот район, его жители испытывают сложности с тем, чтобы добраться на работу или учебу, сообщает Хроники Туркменистана.

Например, во время визита 25 марта на несколько часов были закрыты дороги, ведущие от Дворца президента по улице Алишера Навои, западная часть проспекта Махтумкули, проспект А.Ниязова и все улицы между ними. Была перекрыта междугородняя трасса Ашхабад-Дашогуз.

В такие дни жители Чоганлы и близлежащих жилых массивов не могут попасть на работу. В частности, на текстильную фабрику в Рухабате или на стекольный комбинат в Овадан-депе. Нельзя поехать и по другим важным делам – на учебу или в больницу.

Местные жители жалуются, что их не предупреждает заранее, что район будет закрыт для передвижения.

– В таком случае мы могли изменить планы или предупредить начальство, заранее купить продукты или лекарства и остаться дома. Во время приезда президента закрывают даже дорогу на кладбище дорогу закрывают. В этот раз это никому не помешало, но был случай, когда в очередной приезд главы государства запретили хоронить умершего, – рассказали местные жители.

Напомним, что во время январского приезда президента в Чоганлы в течение двух дней была перекрыта ведущая в жилмассив дорога.

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