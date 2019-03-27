В Таджикистане мужчина убил беременную жену, ударив термосом и ножом по голове

CA-NEWS (TJ) - Трагедия случилась 24 марта. 24-летний житель Вахшского района в ходе семейной ссоры ударил свою 23-летнюю супругу двухлитровым термосом по голове. Молодая женщина упала, а супруг стал душить ее платком, а затем еще три раза ударил ее ножом в голову и в живот.

В результате женщина погибла, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

С целью сокрытия преступления, мужчина вырыл яму прямо в комнате своего дома и закопал супругу. Во время проведения экспертизы выяснилось, что убитая женщина была на 3-4 месяце беременности.

О причинах ссоры не сообщается. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.