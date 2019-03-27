ООН выделила $3 млн на дерадикализацию осуждённых экстремистов в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - ООН выделила $3 млн на дерадикализацию осуждённых экстремистов в Казахстане. Об этом стало известно вчера, 26 марта, во время заседания в министерстве внутренних дел Казахстана. Ведомство подписало совместную программу с ООН, передает телеканал Астана.

Основная цель программы - противодействие насильственному экстремизму и терроризму в исправительных учреждениях. Проект в пилотном режиме запустят в двух колониях.

«Предварительно программу опробуют в Алматинской и Атырауской областях», - уточнил председатель комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Азамат Базылбеков. По словам председателя комитета, в ходе проекта ожидается повышение уровня сотрудников, которые работают с осужденными, так как будет задействован международный опыт.

Затем полученный опыт распространят на всю пенитенциарную систему Казахстана.

«Основная идея - разработать план, который бы соответствовал национальному контексту и потребностям страны. Сегодня мы его утвердили и подписали. Прежде всего, это вопросы обеспечения безопасности в исправительных учреждениях»,- пояснила Вера Ткаченко, международный координатор проектов ООН.

Реализация программы проходит при финансовой поддержке Евросоюза, Контртеррористического центра ООН и правительства Королевства Нидерландов.