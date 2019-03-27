РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ООН выделила $3 млн на дерадикализацию осуждённых экстремистов в Казахстане

CA-NEWS (KZ) -  ООН выделила $3 млн на дерадикализацию осуждённых экстремистов в Казахстане. Об этом стало известно вчера, 26 марта, во время заседания в министерстве внутренних дел Казахстана. Ведомство подписало совместную программу с ООН, передает телеканал Астана.

Основная цель программы - противодействие насильственному экстремизму и терроризму в исправительных учреждениях. Проект в пилотном режиме запустят в двух колониях.

«Предварительно программу опробуют в Алматинской и Атырауской областях», - уточнил председатель комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Азамат Базылбеков. По словам председателя комитета, в ходе проекта ожидается повышение уровня сотрудников, которые работают с осужденными, так как будет задействован международный опыт.

Затем полученный опыт распространят на всю пенитенциарную систему Казахстана.

«Основная идея - разработать план, который бы соответствовал национальному контексту и потребностям страны. Сегодня мы его утвердили и подписали. Прежде всего, это вопросы обеспечения безопасности в исправительных учреждениях»,- пояснила Вера Ткаченко, международный координатор проектов ООН.

Реализация программы проходит при финансовой поддержке Евросоюза, Контртеррористического центра ООН и правительства Королевства Нидерландов.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Нурсултан Назарбаев прилетел в Алматы
  • В Туркменистане распространяется скарлатина, но врачам запрещают ставить такой диагноз, - СМИ
  • Командующий погранвойсками Таджикистана обсудит в Ташкенте обстановку на рубеже с Афганистаном
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×