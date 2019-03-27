«Добрый холодильник» помогает малоимущим Ташкента

CA-NEWS (UZ) - На улицах Ташкента стоят холодильники, из которых совершено бесплатно можно взять продукты, сообщает Азия Плюс.

В столице Узбекистана набирает большую популярность акция «Добрый холодильник», позволяющая малоимущим жителям города абсолютно бесплатно запастись необходимыми продуктами питания.

Запустил ее Центр молодежи и детей с ограниченными возможностями всего пару месяцев назад, а воспользоваться помощью успели уже не менее 500 человек. В основном это пенсионеры.

«На сегодняшний день таких холодильников в городе всего 20, но к концу года мы хотим увеличить их число до 100 штук. В этой акции есть один немаловажный нюанс – здесь можно не только найти еду, но и можно положить туда ее, если вы человек с хорошим достатком», - делится Бахром Алимов, организатор акции.