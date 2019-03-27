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  27 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе планируется международный кинофестиваль “Голливуд в Монголии”

CA-NEWS (MNG) -  В Монголии с 1 по 7 мая негосударственная организация “Хануй филм” планирует проведение в Улан-Баторе международного кинофестиваля «Голливуд в Монголии», сообщает Монголия Сейчас.

Для участия в мероприятии официально приглашены 16 иностранных гостей, среди которых названы имена известных актёров, режиссёров, кинооператоров, продюсеров категории “А” Голливуда, в том Холли Бэрри, Брэд Питт, Чарльз Терон и другие.

В рамках фестиваля будет организован “Единый форум киноискусства”, пройдет обучение голливудскими именитыми гостями, будет открыта выставка и пройдёт презентация книги “Лос-Анджелес Таймс” – “Харизма исполнения роли”, публикуемой на монгольском языке.
Организатор кинофестиваля – негосударственная организация “Хануй филм” планирует в дальнейшем проводить международный кинофестиваль раз в два года.

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