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  27 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубаи окрасили в цвета узбекского флага в честь визита Мирзиёева (видео)

CA-NEWS (UZ) -  В ОАЭ в честь официального визита Шавката Мирзиёева самое высокое здание в мире – небоскреб "Бурдж-Халифа" окрасили в цвета узбекского флага.

Кроме этого, самый роскошный отель мира Бурдж-эль-Араб также окрасили в цвета узбекского флага, сообщает Kun.uz.

Накануне, 26 марта, в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Дубае провел переговоры с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, эмиром Дубая Шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

Правитель эмирата Дубай подчеркнул заинтересованность в укреплении многогранных связей с Узбекистаном, который вступил в новую стадию своего развития.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ, эмир Дубая Шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум написал твит на узбекском языке.

«Мы очень довольны визитом президента Республики Узбекистана Шавкат Мирзиёева в Объединенные Арабские Эмираты. Это визит откроет новые страницы между двумя странами», - отметил он.

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