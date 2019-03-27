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  27 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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У Дариги Назарбаевой нет аккаунтов в социальных сетях, - Сенат Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  Пресс-служба Сената Казахстана 27 марта сообщила, что у председателя Дариги Назарбаевой нет аккаунтов в социальных сетях.

"В связи с запросами ряда СМИ, пресс-служба Сената уведомляет, что у Председателя Сената Парламента Республики Казахстан Дариги Назарбаевой нет аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. В случае создания аккаунтов Главы Сената они будут верифицированы и СМИ будут официально уведомлены об этом", - говорится в пресс-релизе.

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