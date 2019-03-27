Президент Туркменистана подарил спортивный автомобиль центру автоспорта МВД

CA-NEWS (TM) - 25 марта президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил центр автоспорта МВД, куда прибыл на новом спортивном автомобиле. Президент сообщил, что дарит спортивный автомобиль для тренировок и соревнований по дрифту, специальная площадка для которого недавно пополнила инфраструктуру центра автоспорта МВД, передает госинформагентсво ТДХ.

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Бердымухамедов дал старт началу занятий на дрифт-площадке, показав мастер-класс в управлении спорткаром и продемонстрировав различные техники дрифтинга. Автоспорт в Туркменистане получил стремительное развитие, свидетельством чего является, участие местных экипажей в международных соревнованиях по ралли. Также, уделяется большое внимание планомерному укреплению материально-технической базы и широкой популяризации автомобильного спорта, привлечению в его ряды молодёжи и повышению мастерства туркменских спортсменов.

Глава государства пожелал больших успехов туркменским гонщикам на пути повышения мастерства и выразил уверенность, что они смогут поднять спортивную честь страны на новый мировой уровень.