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  27 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Китай и лидеры европейских стран договорились укреплять сотрудничество

CA-NEWS (CA) -  Глава КНР Си Цзиньпин и европейские лидеры договорились сотрудничать в решении глобальных вопросов, передает NHK World.

26 марта в Париже Си Цзиньпин встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и канцлером Германии Ангелой Меркель. Они прибыли в Париж по приглашению Макрона для участия в саммите.

Лидеры провели совместную пресс-конференцию, заявив, что готовы к более тесному сотрудничеству для решения проблем, связанных с глобальным потеплением, реформированием Всемирной торговой организации и другим.

По словам Макрона, он хочет наладить более справедливые и сбалансированные многосторонние отношения с другими лидерами.

Си Цзиньпин, посещающий страны Европы, сказал, что Китай облегчит доступ к своему рынку, чтобы отвечать требованиям современности.

По словам лидера КНР, он поддерживает начинания по реформированию ВТО, что поможет сделать мировую экономику более открытой и защитить многосторонние торговые отношения.

Лидеры подтвердили важность международного сотрудничества на фоне растущих опасений Европы по поводу усиления позиций Китая на мировой арене. Их стремление к справедливым торговым отношениям рассматривается как косвенное предупреждение протекционистской политике президента США Дональда Трампа.

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