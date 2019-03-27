Президент Казахстана встретился с акимами Нур-Султана, Алматы и других областей

CA-NEWS (KZ) - В резиденции "Акорда" проходит совещание под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря президента РК Берика Уали.

В совещании принимают участие акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей.

Отмечается, что в ходе совещания глава государства поручил продолжить заложенный Елбасы курс на социально справедливое государство.

"В частности, президент поручил акимам ускорить выделение более 40 тысяч арендных квартир для социально уязвимых граждан и начать данный процесс уже с мая текущего года. Кроме того, Токаев отметил важность оперативного решения системных вопросов инфраструктурного характера, непосредственно влияющих на качество жизни населения", - написал пресс-секретарь Президента.

Помимо этого Токаев отметил важность налаживания эффективной связи между государственным аппаратом и обществом.

- Была отмечена необходимость проведения эффективной разъяснительной работы со стороны государственных органов путем использования современных каналов коммуникаций. Президент также подчеркнул, что акимы регионов должны на постоянной основе встречаться с людьми и объезжать все населенные пункты, - сообщил Берик Уали