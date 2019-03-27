В Кыргызстане жители приграничного села Аксы недовольны, что часть земель отходит Узбекистану

CA-NEWS (UZ) - Жители Аксыйского района Джалал-Абадской области и местные активисты считают, что при уточнении линии границы в этой местности Кыргызстан отдает Узбекистану территории больше, чем положено. Они даже направили обращение по этому поводу президенту и в Жогорку Кенеш, приведя свои доводы, сообщает centralasian.org.



Проблема возникла из-за 130 гектаров земли, входящих в состав участка Дейрес-Орукзар Аксыйского района, который граничит с Узбекистаном. По словам сельчан, после работ по уточнению границ было решено, что 89 гектаров отойдет Кыргызстану, а оставшиеся 54 гектара – узбекской стороне.

Пограничник-доброволец и гражданский активист Бакыт Узенбаев считает, что вопрос границ не должен решаться таким образом:

«Комиссия, которая работала над этим, не подумала об интересах народа и государства. Они делят землю как куски торта. Поэтому необходимо обратиться к старым картам и вновь провести работу по согласованию границы. Как могут 54 гектара земли, которой мы пользовались, отойти другой стране?», - отмечает активист.

Из 725 километров протяженности границы Узбекистана с Джалал-Абадской областью Кыргызстана около 80 километров остаются несогласованными. Первый заместитель полномочного представителя правительства КР в Джалал-Абадской области Мамасалы Акматов ранее заявлял, что по итогам двусторонних переговоров 476 гектаров отошли Кыргызстану, а 241 гектар – Узбекистану. Что касается спорных территорий - Ункур-Тоо и Чала-Сарт - стороны пока не пришли к согласию. Мамасалы Акматов говорит, что нет поводов для беспокойства по вопросу, возникшему в селе Дейрес.

На сегодняшний день из 1378 километров границы между Кыргызстаном и Узбекистаном согласовано лишь 1170 километров. В 2018 году было заявлено, что все работы по уточнению спорных участков завершены, но процесс делимитации и демаркации продолжается до сих пор. Рабочие группы обеих республик постоянно проводят встречи и переговоры.