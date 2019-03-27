В Душанбе заключенные колонии пожаловались на пытки и вымогательство денег

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе началась проверка факта применения пыток и вымогательства денег от заключенных исправительной колонии №4.

На веб-сайте «Ислох», который принадлежит таджикской оппозиции за рубежом, 26 марта было выложено письмо группы заключенных на имя начальника ГУИУН, который и курирует все исправительные учреждения в стране. Осужденные в письме жалуются на жестокое обращение и вымогательство денег со стороны сотрудников колонии.

Авторы письма отмечают, что руководство и сотрудники колонии ежедневно измываются над заключенными, избивают их и помещают в ШИЗО.

«В колонии есть помещение, где заключенные спят на бетонном полу. Кто заплатит 1500-2000 сомони, того освобождают оттуда. Для долгосрочного свидания с семьей требуют 100 сомони в день. По закону каждые три месяца полагается 3-дневное свидание с родными, за которое не надо платить. Но если не заплатить, то разрешают всего двое суток. Находят разные причины, мол, много заключенных, помещений под свиданий мало, так как вместо 700-800 заключенных в колонии содержатся 2500 человек», - пишут авторы письма.

Мансурджон Умаров, начальник главного управления исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) Минюста в беседе с Радио Озоди сказал, что лично не верит в эти обвинения, но в любом случае информация будет проверена.

Власти страны неоднократно отказывали представителям Международного комитета Красного креста и Красного полумесяца в посещении тюрем для независимого мониторинга ситуации с соблюдением прав заключенных. «Тюрьма - не санаторий», - так реагирует официальные власти на критику правозащитников и международных организаций.