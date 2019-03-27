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  27 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольские парламентарии обсудили инициативу президента о внесении изменений в законы

CA-NEWS (MNG) -  В Улан-Баторе 26 марта парламентариями обсуждалась инициатива, ранее внесенная президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой. Он инициировал внесения дополнений и изменений в законы «О правовом статусе судей», «О прокуратуре» и «О коррупции», сообщает сайт Монголия сейчас.

Как сообщает издание, правоохранительная система и судейский корпус Монголии подвергнуты критике со стороны законодательной власти. В своих комментариях, и президент, и руководитель администрации президента З.Энхболд, и секретарь Совета безопасности А.Гансух акцентируют внимание на коррупцию среди судей и прокуроров, на затягивание и замыливание резонансных дел.

В ходе дискуссии всплыли новые подробности «Дела 49% ГОКа Эрдэнэт», фабрикации дела убийства министра и парламентария С.Зорига, создания системы мафиозного управления страной. Среди наиболее радикальных предложений — последовать примеру Грузии времён Саакашвили, когда в течение одного дня были уволены сразу 500 прокуроров и более тысячи полицейских.

Главной идеей предлагаемых президентом изменений является назначение и отстранение Верховного судьи, Генерального прокурора, начальника Антикоррупционного управления и их заместителей по предложению Совета Национальной безопасности.

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