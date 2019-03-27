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  27 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане выделили деньги на химическую кастрацию 88 педофилов

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане выделили средства для химической кастрации 88 лиц совершивших уголовное правонарушение против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщается в ответе Министерства здравоохранения на официальный запрос Tengrinews.kz.

"Согласно данным Департаментов уголовно-исполнительной системы из республиканского бюджета на 2019 год запланированы средства для организации проведения химической кастрации на 88 больных", - сообщили в ведомстве.

Вместе с тем, в Министерстве, ссылаясь на данные областных управлений здравоохранения сообщили, что в Казахстане в 2018 году были назначены кастрации двум осужденным согласно решениям суда.

По данным КУИС, заключенные находятся в учреждениях уголовно-исправительной системы Жамбылской и Павлодарской областях. В Министерстве здравоохранения добавили, что, по итогам 2018 года, процедура химической кастрации в Казахстане не проводилась. Согласно официальному ответу Минздрава, одному из двух заключенных решение о химической кастрации было отменено.

"В одном случае лицо приговорено к химической кастрации без установления диагноза психического расстройства. В другом случае прокуратурой региона подано апелляционное ходатайство о пересмотре решение суда, в котором указана отмена судебного акта в виду допущения судом нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов. Постановлением апелляционной судебной коллегии по уголовным делам решение суда было отменено", - сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кроме того, в ведомстве пояснили правила проведение кастрации. Процедура проводится на основании решения суда и в целях предупреждения состояния декомпенсации у лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения.

Согласно пункта 2 статьи 91 УК РК "Основания применения принудительных мер медицинского характера" кастрация назначается только в случаях, когда психические расстройства связаны с возможностью причинения этими лицами иного существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц. Также в ведомстве добавили, что возможное количество лиц, направленные на принудительное лечение, могут быть известны только судебно-следственным органам. Отметим, что химическая кастрация - это прием препаратов, снижающих половое влечение. Данная процедура может применяться к лицам старше 18 лет, совершившим уголовное правонарушение против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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