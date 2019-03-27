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  27 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Бухаре 1 апреля пройдёт фестиваль "Насреддин Афанди"

CA-NEWS (UZ) -  1 апреля, во время празднования Всемирного Дня Смеха, в исторической части Бухары стартует фестиваль «Насреддин Афанди». Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма.

"Праздник будет наполнен шутками, весельем и красочной атмосферой легенд, связанных со знаменитым героем коротких юмористических и сатирических миниатюр и анекдотов, а иногда и бытовых сказок Ходжи Насреддина", - отмечается в сообщении Госкомтуризма.

Кроме того, в это же время будет организован и Фестиваль «Восточные блюда», где все желающие смогут отведать угощения и сладости национальной кухни Узбекистана.

Напомним, что Ходжа Насреддиин — фольклорный персонаж мусульманского Востока и некоторых народов Средиземноморья и Балкан, герой коротких юмористических и сатирических миниатюр и анекдотов, а иногда и бытовых сказок. Неотъемлемой частью образа Насреддина стал ослик, который появляется во многих притчах либо как главный герой, либо как спутник Ходжи.

Как триста лет назад, так и в наши дни анекдоты о Насреддине пользуются очень большой популярностью среди детей и взрослых во многих азиатских странах.

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