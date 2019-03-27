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  27 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Хорезме в апреле пройдёт международный инвестиционный форум

CA-NEWS (UZ) -  5-6 апреля в Хорезмской области состоится международный инвестиционный форум, организаторами которого выступают Министерства инвестиций и торговли, иностранных дел, Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма и хокимият Хорезмской области. Об этом сообщили в посольстве Узбекистана в КР.

Цель мероприятия - ознакомление международного делового сообщества, представителей международных организаций, потенциальных инвесторов с социально-экономическим развитием указанного региона, принимаемыми мерами по улучшению инвестиционного климата, а также созданными благоприятными условиями и преференциями для иностранных инвесторов и местных субъектов предпринимательства.

В нем примут участие представители профильных министерств и ведомств Узбекистана и иностранных государств, хокимията Хорезмской области, финансово-кредитных учреждений, дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в стране, зарубежные предприниматели и доноры, ведущие региональные и иностранные СМИ.

В рамках форума пройдут кооперационная биржа (в формате «B2G» и «B2B»), выставка отечественной продукции и презентация туристического потенциала Хорезмской области.

Ожидается, что предстоящий форум создаст площадку для налаживания и развития партнерских отношений между деловыми кругами нашей республики и зарубежных стран, а также подписанию взаимовыгодных договоров и соглашений.

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