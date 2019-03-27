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  27 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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У журналиста в аэропорту Ташкента изъяли книги оппозиционного политика Мухаммада Салиха

CA-NEWS (UZ) -  В аэропорту Ташкента у хорезмского журналиста Махмуда Раджаба, прилетевшего утром 26 марта рейсом Стамбул – Ташкент, изъяли мобильный телефон и двадцать шесть книг оппозиционного политика Мухаммада Салиха.

Журналист из Гурланского района Хорезмской области Махмуд Раджаб участвовал на семинаре Европейского Центра Солидарности, который состоялся 22-25 марта в столице Грузии городе Тбилиси, передает centralasian.org.

Махмуд Раджаб говорит, что обратный билет на самолет у него был через Стамбул. И так как до посадки на самолет в его распоряжении было целых пять часов свободного времени, он решил встретиться в стамбульском аэропорту с проживающим в эмиграции в Турции узбекским поэтом и лидером оппозиционного партии «Эрк» («Воля») Мухаммадом Салихом.

"Младшие братья и поклонники Мухаммада Салиха, проживающие в Хорезме, просили меня привезти с собой его книги. Дело в том, что в 2018 году я гостил в доме Салиха в Стамбуле и при возвращении домой привез с собой несколько его книг. Поэтому перед вылетом в Стамбул я связался с поэтом и сказал ему, что на обратной дороге у меня будет 3-4 часа свободного времени, передал ему просьбу братьев и поклонников привезти его книги", – говорит хорезмский журналист Махмуд Раджаб.

Однако, по его словам, таможенники в аэропорту Ташкента изъяли у него всю литературу.

Журналист говорит, что вместе с книгами таможенники столичного аэропорта забрали его мобильный телефон.

"При обыске они не смогли ничего найти. Выйдя из этой комнаты, стал свидетелем очень интересной картины – все сотрудники таможни и аэропорта с большим интересом читали книги Мухаммада Салиха. Они и у меня спросили, а действительно ли этот человек выдвигался в президенты в 1991 году? Я очень обрадовался тому, что они интересуются этим", – сказал журналист Махмуд Раджаб.

В пресс-службе Государственного таможенного комитета Узбекистана пока не прокомментировали этот случай.

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