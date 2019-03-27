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  27 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В ООН призвали Израиль и палестинскую группировку ХАМАС к сдержанности

CA-NEWS (CA) -  Высокопоставленный представитель ООН призвал Израиль и палестинскую вооруженную группировку ХАМАС прекратить провоцировать друг друга, передает NHK World.

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов на очередном заседании Совета Безопасности во вторник затронул палестинскую проблему.

Он сообщил, что беспорядочные запуски ракет со стороны ХАМАС по Израилю могут привести к эскалации насилия.

Члены Совета осудили ХАМАС, под чьим контролем находится сектор Газа. Посол Израиля в ООН Дани Данон заявил, что одна из ракет ударила по территории рядом с его домом.

В то же время многие участники призвали Израиль соблюдать нормы международного права. Они подчеркнули, что Израиль расширяет площади нелегальных поселений на оккупированных территориях и уничтожает палестинские здания.

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