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  27 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сирия запросила чрезвычайное заседание Совбеза ООН по Голанам

CA-NEWS (CA) -  26 марта Сирия потребовала созвать Совет Безопасности ООН после того, как президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Лидер ливанского радикального шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насралла призвал к "сопротивлению" решению Вашингтона. По его словам, США выразили свое "презрение к арабскому и мусульманскому миру" и существенно навредили мирному процессу в регионе, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на AFP.

С точки зрения ООН, после объявления Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанами, в ситуации вокруг правового статуса Голанских высот ничего не меняется. Европейские страны, входящие в Совет Безопасности (Германия, Бельгия, Франция, Великобритания и Польша), заявили, что по-прежнему рассматривают их как сирийскую территорию.

Израиль в ходе войны 1967 года захватил большую часть этого региона и в 1981 году аннексировал ее. В соответствии с нормами международного права аннексированные районы Голанских высот остаются сирийской территорией, оккупированной Израилем.

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